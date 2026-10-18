T.C. DİDİM 6. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C.

(KAPATILAN) DİDİM (YENİHİSAR)

6. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ





ESAS NO: 2026/211

KARAR NO: 2026/100

Didim Cumhuriyet Başsavcılığının 16/04/2021 tarih ve 2021/989 Esas sayıli İddianamesi ile sanık Ali ve Badegül oğlu, 03/03/1983 doğumlu, 40744829604 TC kimlik numaralı Hakan ÇETİN hakkında Alkol veya Uyuşturucu Maddenin Etkisi Altındayken Araç Kullanma suçundan açılan kamu davasının Mahkememizce yapılan yargılaması sonucunda 15/05/2026 tarihli karar ile sanığın 6 ay 7 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş, sanığın bilinen adresinetebligat yapılamamış,mernis adresi de mevcut olmadığındangerekçeli kararıntebliğ edilebilmesi için ilanen tebligat yoluna gidilmiş olup işbu ilan metninin yayınlandığı tarihten itibaren 2 haftalık süre içerisinde mahkememize sunulacak bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle İzmir Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf kanun yoluna başvurulabileceği, aksi taktirde kararın kesinleşeceği hususu ilanen tebliğ olunur.



Basın No: ILN02572864

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