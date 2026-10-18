T.C. BAKIRKÖY 57. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.90705394-2026/404-Ceza Dava Dosyası

Konu : İLAN

Tehdit suçundan sanık Hüseyin ELABİD hakkında Mahkememize açılan kamu davasının müştekisi Mohammad Dıb ve Fatma oğlu 15/02/2005 doğumlu MAHMOUD ALOWAİS'e iddianame ve tensip tutanağının tebliğinin sağlanamadığı, mernis adresinin mevcut olmaması nedeniyle, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının 31/07/2026 tarih 2026/50303 Soruşturma, 2026/27239 Esas sayılı, sanık Hüseyin Elabid hakkında müştekiye yönelik TCK.nun 106/1-1, 53 maddelerinden cezalandırılması talebi ile düzenlenen iddianamenin, Mahkememizce düzenlenen 05/08/2026 tarih 2026/404 Esas sayılı tensip tutanağının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

7201 sayılı tebligat kanunun 29. Maddesine göre müşteki MAHMOUD ALOWAİS'e bilgisine emin bir şekilde ulaşabileceği gazetede ilanen tebliğine, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılmasına, tensip tutanağında belirtilen CMK 251 maddesi kapsamında basit yargılama usulü uygulandığından tebliğden itibaren 15 gün içerisinde şikayet ve delillerini yazılı olarak bildirebileceği, taraflara tebliğden itibaren verilen 15 günlük süre dolduktan sonra mahkememizce dosyanın resen ele alınacağı ve karar verileceği hususu ilanen tebliğ olunur. 15/10/2026

Basın No: ILN02572926

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