SAKARYA SULH HUKUK MAHKEMESİ

T.C.SAKARYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2025/164 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/164 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Sakarya İli, Söğütlü İlçesi, Sıraköy Mahallesi, 133 Ada 342 Parsel Sayılı, 10.349,36 M2 Yüzölçümlü, Söğütlü / SAKARYA

Yüzölçümü : 10.349,36 m2 Kıymeti : 6.236.599,20 TL KDV Oranı : %10

İmar Durumu :Ekli Bilirkişi Raporundan ve dosyasından bakılabilir.

Kaydındaki Şerhler: Ekli Bilirkişi Raporundan ve dosyasından bakılabilir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/12/2026 - 10:37

Bitiş Tarih ve Saati : 08/12/2026 - 10:37 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/01/2027 - 10:37

Bitiş Tarih ve Saati : 12/01/2027 - 10:37

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Sakarya İli, Söğütlü İlçesi, Sıraköy Mahallesi, 133 Ada 347 Parsel Sayılı, 6.984,45 M2 Yüzölçümlü, Söğütlü / SAKARYA

Yüzölçümü : 6.984,45 m2 Kıymeti : 3.352.536,00 TL KDV Oranı : %10

İmar Durumu :Ekli Bilirkişi Raporundan ve dosyasından bakılabilir.

Kaydındaki Şerhler: Ekli Bilirkişi Raporundan ve dosyasından bakılabilir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/12/2026 - 11:37

Bitiş Tarih ve Saati : 08/12/2026 - 11:37 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/01/2027 - 11:37

Bitiş Tarih ve Saati : 12/01/2027 - 11:37

3 NO'LU TAŞINMAZIN



Özellikleri : Sakarya İli, Söğütlü İlçesi, Sıraköy Mahallesi, 133 Ada 350 Parsel Sayılı, 2.806,78 M2 Yüzölçümlü, Söğütlü / SAKARYA

Yüzölçümü : 2.806,78 m2 Kıymeti : 2.061.390,00 TL KDV Oranı : %10

İmar Durumu :Ekli Bilirkişi Raporundan ve dosyasından bakılabilir.

Kaydındaki Şerhler: Ekli Bilirkişi Raporundan ve dosyasından bakılabilir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/12/2026 - 13:39

Bitiş Tarih ve Saati : 08/12/2026 - 13:39 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/01/2027 - 13:39

Bitiş Tarih ve Saati : 12/01/2027 - 13:39

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Sakarya İli, Söğütlü İlçesi, Sıraköy Mahallesi, 133 Ada 399 Parsel Sayılı, 12.968,20 M2 Yüzölçümlü Söğütlü / SAKARYA

Yüzölçümü : 12.968,20 m2 Kıymeti : 5.706.008,00 TLKDV Oranı : %10

İmar Durumu :Ekli Bilirkişi Raporundan ve dosyasından bakılabilir.

Kaydındaki Şerhler: Ekli Bilirkişi Raporundan ve dosyasından bakılabilir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/12/2026 - 14:39

Bitiş Tarih ve Saati : 08/12/2026 - 14:39 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/01/2027 - 14:39

Bitiş Tarih ve Saati : 12/01/2027 - 14:39

5 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Sakarya İli, Söğütlü İlçesi, Sıraköy Mahallesi, 133 Ada 401 Parsel Sayılı, 8.481,08 M2 Yüzölçümlü, Tapuda Tarla Vasıflı Taşınmaz. Söğütlü / SAKARYA

Yüzölçümü : 8.481,08 m2 Kıymeti : 3.307.621,20 TL KDV Oranı : %10

İmar Durumu :Ekli Bilirkişi Raporundan ve dosyasından bakılabilir.

Kaydındaki Şerhler: Ekli Bilirkişi Raporundan ve dosyasından bakılabilir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/12/2026 - 10:19

Bitiş Tarih ve Saati : 09/12/2026 - 10:19 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/01/2027 - 10:19

Bitiş Tarih ve Saati : 13/01/2027 - 10:19

6 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Sakarya İli, Söğütlü İlçesi, Sıraköy Mahallesi, 133 Ada 394 Parsel Sayılı, 3.267,92 M2 Yüzölçümlü, Söğütlü / SAKARYA

Yüzölçümü : 3.267,92 m2Kıymeti : 1.307.168,00 TL KDV Oranı : %10

İmar Durumu :Ekli Bilirkişi Raporundan ve dosyasından bakılabilir.

Kaydındaki Şerhler:Ekli Bilirkişi Raporundan ve dosyasından bakılabilir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/12/2026 - 11:19

Bitiş Tarih ve Saati : 09/12/2026 - 11:19 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/01/2027 - 11:19

Bitiş Tarih ve Saati : 13/01/2027 - 11:19

7 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Sakarya İli, Söğütlü İlçesi, Sıraköy Mahallesi, 135 Ada 48 Parsel Sayılı, 1.589,27 M2 Yüzölçümlü,Söğütlü / SAKARYA

Yüzölçümü : 1.589,27 m2 Kıymeti : 699.278,80 TL KDV Oranı : %10

İmar Durumu :Ekli Bilirkişi Raporundan ve dosyasından bakılabilir.

Kaydındaki Şerhler: Ekli Bilirkişi Raporundan ve dosyasından bakılabilir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/12/2026 - 12:19

Bitiş Tarih ve Saati : 09/12/2026 - 12:19 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/01/2027 - 12:19

Bitiş Tarih ve Saati : 13/01/2027 - 12:19

8 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Sakarya İli, Söğütlü İlçesi, Sıraköy Mahallesi, 135 Ada 44 Parsel Sayılı, 1.350,24 M2 Yüzölçümlü, Söğütlü / SAKARYA

Yüzölçümü : 1.350,24 m2 KDV Oranı : %10 Kıymeti : 634.612,80 TL

İmar Durumu :Ekli Bilirkişi Raporundan ve dosyasından bakılabilir.

Kaydındaki Şerhler: Ekli Bilirkişi Raporundan ve dosyasından bakılabilir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/12/2026 - 13:34

Bitiş Tarih ve Saati : 09/12/2026 - 13:34 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/01/2027 - 13:34

Bitiş Tarih ve Saati : 13/01/2027 - 13:34

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.14/10/2026

Basın No: ILN02571583

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