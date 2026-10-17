KONYA 7. AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

KONYA 7. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/361 Esas

KARAR NO : 2026/505

Mahkememizde açılan Çocuk Mallarının Korunması davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

Mahkemenizce 07/07/2026 tarih ve 2026/505 sayılı gerekçeli karar FATMA ARI'nın yurt dışında bulunan adreslerine tebliğ yapılamadığı, Uyap üzerinden yapılan adres araştırmasında da yurt içinde ve yurt dışında tebliğe yarar ve mernis adreslerinin bulunmadığı ve tarafın yurt dışında bulunduğunun anlaşılması üzerine gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Mahkememizin yukarıda tarih ve karar numarası yazılı kararı ile

1-Müteveffa Mustafa ARI'nın vefatı ile müşterek çocuklar Abdurrahman Efe, Ayşe Azra ve Aziz Kağan'ın velayet hakkı kendisine kalan 160...648 TC nolu FATMA ARI 'nın 18 yaşından küçük adı geçen çocuğa ait mal varlığı dökümünü gösteren dilekçe vermesine,

2-Çocuğa ait mal varlığında ve yapılan yatırımlarda gerçekleşecek değişiklikleri mahkememize bildirmesine,

3-TMK'nun 362.maddesi gereğince, velâyet veya yönetim hakkı sona erdiğinde velâyeti altındaki çocukların mallarının hesabı ile birlikte ergin çocuklara, vasilerine veya kayyıma devretmesine,

4-TMK'nun 360, 361 maddeleri hükümlerine uygun davranması hususunda uyarılmasına karar verilmiş olup, kararın tebliğinden itibaren iki haftalık süre içerisinde İSTİNAF Hukuk Dairesi Başkanlığına istinaf kanun yolu dilekçesi sunulmak üzere istinaf yolu açık olmakla ve son ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra işbu tebliğin yapılmış sayılacağı ve bu sürenin bitimi ile öngörülen sürenin başlayacağı hususları tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02570984

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