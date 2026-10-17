GAZİANTEP 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

GAZİANTEP 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN

ESAS NO : 2015/129 Esas

KARAR NO : 2023/33

Davacı ABDULLAH OĞUZ tarafından davalılar SELVİ KURT, SİBEL KARGI vs. aleyhine mahkememizde açılan Tapu İptali Ve Tescil (Satış Vaadi Sözleşmesinden Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılaması sonunda 2015/129 Esas 2023/33 Karar sayılı kararımızla açılan davanın kabulüne karar verilmiştir.

Sayın, Mustafa İNCİ (M****A, G****M oğlu, **.**.1997 doğumlu) T.C. 115******882 mahkememizce dava dilekçesindeki adresinize gerekçeli karar ve istinaf başvuru dilekçesi ekli tebligat çıkarılmış ancak tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Mahkememizin 2015/129 Esas 2023/33 Karar sayılı ilamında özetle; 1-)DAVANIN KABULÜNE; Dava konusu Gaziantep İli, Oğuzeli İlçesi, Yakacık Mahallesi, 349 ve 446 parsel sayılı taşınmazların her birinin toplamının 8400 hisse üzerinden değerlendirilerek, bu taşınmazlardaki;

A-)Davacı ile bizzat ya da murisleri tarafından satış vaadi sözleşmesi tanzim edilenler yönünden;

-******* T.C. Kimlik numaralı MUSTAFA İNCİ'ye ait 1680/8400 hisselerinin İPTALİNE,

-******* T.C. Kimlik numaralı EMİNE KURT mirasçıları; MEHMET KURT, SELVİ KURT, HASAN KURT, YILMAZ KURT ve MERYEM DAŞKIN'ın toplam 1680/8400 hisselerinin İPTALİNE,

-******* T.C. Kimlik numaralı SELVİ ÇANAK mirasçıları; ZEKİYE ÇAKIR, FEVZİ ÇANAK, MUSTAFA ÇANAK, HURŞİT ÇANAK ve FATMA ŞİMŞEK'in 1680/8400 hisselerinin İPTALİNE,

-******* T.C. Kimlik numaralı FATTUM ÖZASLAN'ın 240/8400 hisselerinin İPTALİNE,

-******* T.C. Kimlik numaralı HÜSEYİN OĞUZ'un 240/8400 hisselerinin İPTALİNE,

-******* T.C. Kimlik numaralı MUSTAFA OĞUZ'un 80/8400 hisselerinin İPTALİNE,

-******* T.C. Kimlik numaralı OSMAN OĞUZ'un 80/8400 hisselerinin İPTALİNE,

B-)Davacı ile satış vaadi sözleşmesi tanzim eden ***** T.C. Kimlik numaralı MEHMET OĞUZ'dan gelen miras payları yönünden de adlarına intikal gerçekleşen ve ayrıca satış vaadi sözleşmesi tanzim etmeyen;

-******* T.C. Kimlik numaralı MEHMET OĞUZ'un 240/8400 hissesinin 60/8400' ünün İPTALİNE, bakiyesinin kendi üzerinde bırakılmasına,

-******* T.C. Kimlik numaralı ZELİHA KAÇAR'ın 80/8400 hissesinin 20/8400' ünün İPTALİNE, bakiyesinin kendi üzerinde bırakılmasına,

-******* T.C. Kimlik numaralı MUSTAFA OĞUZ'un 240/8400 hissesinin 60/8400' ünün İPTALİNE, bakiyesinin kendi üzerinde bırakılmasına,

-******* T.C. Kimlik numaralı NEJLA OĞUZ'un 60/8400 hissesinin 15/8400' ünün İPTALİNE, bakiyesinin kendi üzerinde bırakılmasına,

-******* T.C. Kimlik numaralı MEHMET OĞUZ'un 36/8400 hissesinin 9/8400' ünün İPTALİNE, bakiyesinin kendi üzerinde bırakılmasına,

-******* T.C. Kimlik numaralı BEKİR OĞUZ'un 36/8400 hissesinin 9/8400' ünün İPTALİNE, bakiyesinin kendi üzerinde bırakılmasına,

-******* T.C. Kimlik numaralı FATMA OĞUZ'un 36/8400 hissesinin 9/8400' ünün İPTALİNE, bakiyesinin kendi üzerinde bırakılmasına,

-******* T.C. Kimlik numaralı İSMAİL OĞUZ'un 36/8400 hissesinin 9/8400' ünün İPTALİNE, bakiyesinin kendi üzerinde bırakılmasına,

-******* T.C. Kimlik numaralı AYŞE OĞUZ'un 36/8400 hissesinin 9/8400' ünün İPTALİNE bakiyesinin kendi üzerinde bırakılmasına,

-Dava konusu; Gaziantep İli, Oğuzeli İlçesi, Yakacık Mahallesi, 349 ve 446 parsel sayılı taşınmazların her birinde İPTAL EDİLEN TOPLAM 5880/8400'er HİSSENİN DAVACI ADINA KAYIT VE TESCİLİNE,

Dair verilen karar, huzurda bulunan tarafların yüzüne karşı, kararın tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yolu açık olmak üzere açıkça okunup usulen anlatıldı.

Mahkememizce verilen karara karşı bir kısım davalılar vekili Av. CAHİT OVAYOLU 15.06.2023 tarihli dilekçesi ile bir kısım davalılar vekili Av. MUSTAFA TURAN'da 25.06.2023 tarihli dilekçesi ile istinaf kanun yoluna başvurmuştur.

Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 17/05/2024

Basın No: ILN02572191

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