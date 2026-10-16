KESKİN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. KESKİN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2026/191 Esas



09.09.2026

KAMULAŞTIRMA İLANI

BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ tarafından Kırıkkale ili Keskin İlçesi hudutları dahilindeki Enerji Nakil Hatti güzergâhına isabet eden, maliki ve kamulaştırmaya ilişkin özet bilgileri belirtilen taşınmazlar BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ tarafından kamulaştırılmış olup, mahkememizde 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesine göre bedel tespiti ve tescil davası açılmıştır.

Tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme açabileceği, açılacak davalarda husumetin BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİNE yöneltilmesi,

30 gün içerisinde idari yargıda iptal davası açtığınızı ve yürütmeyi durdurma kararı aldığınız belgelemediğiniz taktirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek olup, mahkememizde tespit edilen bedel üzerinde daimi irtifak hakkı/mülkiyeti BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ adına tapuya tescil edilecektir.

Mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli adınıza Türkiye Ziraat Bankası Keskin Şubesine yatırılacaktır.

Konuya ve taşınmaz malların değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeniz gerekmektedir.

İlgililere 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.09/09/2026

BULUNDUĞU YER : KESKİN/KIRIKKALE

MEVKİİ : CERİTKALE KÖYÜ

ADA NO : 130

PARSEL NO : 2

VASFI : -

YÜZÖLÇÜMÜ : -

MALİKİN ADI VE SOYADI :



1- AHMET GÜNAY-14618678360 - General Zeki Doğan Mah. 543 Sk. Yalçın Apt. No: 25 İç Kapı No: 3 Mamak/ ANKARA

2- CESUR GÜNAY-14549680692 - Pulcular Mah. Mustafa Sıtkı Erkek Cad. Faık Apt No: 24 İç Kapı No: 2 Taşköprü/ KASTAMONU

3- ERCAN GÜNAY-14648677340 - Maden Mah. Şehit Bekir Erkaç Sk. No: 17 Keskin/ KIRIKKALE

4- ERKAN GÜNAY-14603678870 - Bağlarbaşı Mah. Şh.Gazanfer Vural Sk. Eym Gold Sıtesı A Blok No: 14 İç Kapı No: 5 Kırıkkale Merkez/ KIRIKKALE

5- FEHMİ GÜNAY-14654677112 - Ceritkale Köyü Ceritkale Küme Evleri No: 149 Keskin/ KIRIKKALE

6- HACI ÖZDEMİR-18389552652 - Şehit Kubilay Mah. Özlem Cad. Reyhan Apt No: 37 İç Kapı No: 7 Keçiören/ ANKARA

7- HARUN GÜNAY-14594679184 - Ovacık Mah. 586 Sk. Ibrahım Örs Apt No: 3 İç Kapı No: 8 Kırıkkale Merkez/ KIRIKKALE

8- NARİŞEN GÜNAY-14615678424 - Ovacık Mah. 586 Sk. Ibrahım Örs Apt No: 3 İç Kapı No: 8 Kırıkkale Merkez/ KIRIKKALE

9- ONUR GÜNAY-64018032262 - Mutlu Mah. 692 Sk. No: 28/1 Mamak/ ANKARA

10- ÖZKAN GÜNAY-14609678652 - Çalılıöz Mah. Şh. Hacı Mehmet Kargın Sk. Fazilet No: 8 İç Kapı No: 3 Kırıkkale Merkez/ KIRIKKALE

11- SEDAT GÜNAY-14633677850 - Aşık Veysel Mah. 327 Cad. Palmıye Apt No: 36 İç Kapı No: K Mamak/ ANKARA

12- UĞUR GÜNAY-14552680528 - Mutlu Mah. 724 Cad. Kıymet Öztunç Apt. No: 11 İç Kapı No: 10 Mamak/ ANKARA

Basın No: ILN02570840

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