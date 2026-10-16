KAYSERİ 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

KAYSERİ 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2025/413 Esas

Davacı Memnuriye ÖZTÜRK vekili Av.Bayram DEMİREZEN tarafından davalılar Elif Avcı, Melih Öztürk ve Muradiye Çelik aleyhine açılmış Vasiyetnamenin Tenfizi davasında; müvekkilinin babası Osman Öztürk'ün 02/08/2012 tarihinde vefat ettiğini, muris adına kayıtlı Kayseri İli, Melikgazi İlçesi, Osman Kavuncu Caddesi 376 pafta 4820 ada 14 parselde kain taşınmazın 08/11/2008 tarihli muris Osman Öztürk'ün el yazısı ile yazmış olduğu vasiyetnamede tapu iptal ve tescil davasına konu edilen taşınmazın davalı Muradiye Çelik'e devredilmesinin istendiğini, Kayseri 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2018/1889 E.2019/175 K.sayılı ilamı ile açılan ve kesinleşen 08/11/2008 tarihli murise ait el yazılı vasiyetnamenin tenfizini talep ettiği, davalı Melih Öztürk'e dava dilekçesi ve tensip zaptı tebliği yapılamamış olup tüm aramalara rağmen de adresi tespit edilemediğinden dava dilekçesi ve tensip zaptının tebliğinden itibarenİKİ HAFTALIK süre içinde cevap dilekçesi sunabileceğiniz hususunun tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02570981

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