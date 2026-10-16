İSTANBUL 31. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ
Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
T.C. İSTANBUL 31. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı: 2025/429 Esas
KÖKSAL HEMŞİNLİ ile arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen SAİM ÖZPAZARCIK gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 01.09.2026
GAİP TC KİMLİK NO : 53008117454
ADI SOYADI : SAİM ÖZPAZARCIK
BABA ADI : HALİL
ANA ADI : BEDRİYE
DOĞUM TARİHİ : 04/12/1951
DOĞUM YERİ : BANDIRMA
Basın No: ILN02570712
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