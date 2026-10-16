İSTANBUL 31. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. İSTANBUL 31. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı: 2025/429 Esas



KÖKSAL HEMŞİNLİ ile arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen SAİM ÖZPAZARCIK gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 01.09.2026



GAİP TC KİMLİK NO : 53008117454

ADI SOYADI : SAİM ÖZPAZARCIK

BABA ADI : HALİL

ANA ADI : BEDRİYE

DOĞUM TARİHİ : 04/12/1951

DOĞUM YERİ : BANDIRMA

Basın No: ILN02570712

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