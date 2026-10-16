T.C. HAVZA SULH HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2014/644 Esas 21/07/2026

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Mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davası nedeniyle;

Mahkememizce yapılan adres araştırmasından bir netice alınamadığı ve bilinen yurt içi ve yurt dışı adreslerine de yapılan tebligatları iade dönen ve dava konusu Samsun ili Havza ilçesi Kocapınar Mahallesi 107 ada 209 parsel, 108 ada 23 parsel, 109 ada 39 parsel, 112 ada 415 -437 parseller, 114 ada 11 parsel, 116 ada 139 -312-76 parseller, 125 ada 33 parsel, 138 ada 24 - 33 parseller, Samsun ili Havza ilçesi Beyören Mahallesi 106 ada 55 ve 58 parseller, 110 ada 15 -39-53 parseller, 112 ada 36 parsel, 115 ada 33 parsel ile 116 ada35-60-7 parsel taşınmazlarda tapu kayıt maliki olan Hidayet ve Fatma' dan olma, 1963 doğumlu, 16793757892 TC Kimlik nolu NURETTİN KURT'a duruşma gününü bildirir ilanen tebliğine karar verilmiştir.

20/10/2026 günü saat saat 10:20' de "Belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz hususu ihtar ve tebliğ olunur."ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02570829

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