HATAY 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. HATAY 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N

ESAS NO : 2024/82 Esas

DURUŞMA GÜNÜ: 27/11/2026 saat 09:30

DAVALILAR :



1- AHÇE YOLCU VE YÜK TAŞ. TEM. MED. TUR. GIDA VE TEM. MAD. PAZ. LTD. ŞTİ.

2- BABACAN ÖĞRENCİ SERVİSİ TURİZM TEMİZLİK TEKSTİL GIDA TARIM ÜRÜNLERİ İTHALAT İHRACAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ,

3-BEYAZ TEM İNŞ. MED. MAK. SOS. HİZM. ELEKTR. ÖZEL GÜV. HİZ. SAĞ. HİZ.SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

4-DÖRTEL SOSYAL HİZ.SAĞ.İNŞ.TAŞ.İTH.İHR.SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ.

Davacı tarafından aleyhinize açılan Tazminat (Rücuen Tazminat) davasının yapılan yargılamasında;

Dava dışı işçi Cengiz Acioğlu'nun davalı alt işverenler bünyesinde üniversitede şoför olarak hizmet alım ihalesi kapsamında çalışırken emekliliğe ayrıldığını, işçinin emekliye ayrılması nedeniyle işçilik alacakları kapsamında alt işverenler nezdinde çalıştığı süreye karşılık kıdem tazminatı olarak 201.175,91 TL ödendiğini, bu kapsamda, üniversite hizmet alım ihalesinin davalı alt işverenler tarafından üstlenildiğini, ihale şartnamesine göre davalı yüklenicilerin çalıştırdığı işçilerin iş hukukundan doğan her türlü işçilik hakları ile ilgili ücret ve tazminatlarından sorumlu olduğunu, dava dışı işçiye ödenen işçilik alacaklarının davalıların işçiyi çalıştırdıkları süre ve devir anındaki ücretle sınırlı olmak kaydıyla davalılardan sorumlulukları oranında ödeme tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte tahsili talebine ilişkin rücuen tazminat davasıdır.

Tüm araştırmalara rağmen ulaşılamadığından Tebligat Kanunu'nun 28. ve 29. maddesi gereğince ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olup, yukarıda özeti bulunan dava dilekçesine karşı "iki hafta içerisinde cevap dilekçesinin sunulması gerektiği aksi halde davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız, ayrıca yukarıda belirtilen ön inceleme duruşması gün ve saatinde duruşmada hazır bulunmadığınız takdirde, tarafların hiçbirinin duruşmaya katılmaması veya davayı takip etmemesi durumunda, davanın 150/1 maddesi uyarınca işlemden kaldırılacağı, karşı taraf davayı takip ettiği takdirde duruşmaya yokluğunuzda devam olunacağı, sulh için gerekli hazırlığın yapılması, duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda, gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği, davetiyenin tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içerisinde tarafların dilekçelerinde gösterdikleri, ancak henüz sunmadıkları belgeleri mahkemeye sunmaları veya başka yerden getirilecek belgelerin getirilebilmesi amacıyla gerekli açıklamayı yapmaları, aksi halde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacaklarına karar verileceği ihtaren bildirilir"

Mahkemenizce yürütülen dava dosyasında bulunan bilirkişi raporunda özetle; Mahkemece rücu şartlarının bulunduğunun kabulü halinde, davacının toplam rücu edebileceği tutarın 137.291,87 TL olduğu, davacının ödeme tarihi itibariyle ;

►Davalı BEYAZ TEM İNŞ..LTD.ŞTİ.'ye rücu edebileceği tutarın 19.097,46 TL olduğu,

►Davalı AKEL HİZMET TEM..LTD.ŞTİ'ye rücu edebileceği tutarın 49.773,70 TL olduğu,

►Davalı BABACAN ÖĞRENCİ.. LTD.ŞTİ.'ye rücu edebileceği tutarın 23.489,83 TL olduğu,

►Davalı ATK ÖZEL SAĞ.HİZ. LTD.ŞTİ'ye rücu edebileceği tutarın 23.489,83 TL olduğu,

►Davalı DÖRTEL SOSYAL HİZ. LTD.ŞTİ. 'ye rücu edebileceği tutarın 17.461,72 TL olduğu,

►Davalı AHÇE YOLCU VE YÜK TAŞ. LTD.ŞTİ. 'ye rücu edebileceği tutarın 3.979,33 TL olduğu,

►Davalı AK GROUP HİZ. LTD.ŞTİ 'ye 7573 sayılı kanunun ilgili değişiklik maddesine göre rücu edebileceği tutar bulunmadığı,

►Davalı YEKMİR SOSYAL HİZ. LTD.ŞTİ'ye 7573 sayılı kanunun ilgili değişiklik maddesine göre rücu edebileceği tutar bulunmadığı,

►Davalı SEAD TEMİZ. YEMEK LTD.ŞTİ'ye 7573 sayılı kanunun ilgili değişiklik maddesine göre rücu edebileceği tutar bulunmadığı,

►Davalı BEHSAT KILIÇ'a 7573 sayılı kanunun ilgili değişiklik maddesine göre rücu edebileceği tutar bulunmadığı, Kanaatine varıldığı görülmüş olup;

Bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ihtarıyla birlikte davalılar AHÇE YOLCU VE YÜK TAŞ. TEM. MED. TUR. GIDA VE TEM. MAD. PAZ. LTD. ŞTİ.

BABACAN ÖĞRENCİ SERVİSİ TURİZM TEMİZLİK TEKSTİL GIDA TARIM ÜRÜNLERİ İTHALAT İHRACAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ,

BEYAZ TEM İNŞ. MED. MAK. SOS. HİZM. ELEKTR. ÖZEL GÜV. HİZ. SAĞ. HİZ.SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

DÖRTEL SOSYAL HİZ.SAĞ.İNŞ.TAŞ.İTH.İHR.SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ. 'ne tebliğ yerine geçmek üzere ilan olunur.

Basın No: ILN02570983

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