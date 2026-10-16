CİZRE KADASTRO MAHKEMESİ

CİZRE KADASTRO MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2021/208 Esas

KARAR NO : 2024/35

Mahkememizde görülen Kadastro (Tespite İtiraza İlişkin) davası nedeniyle:

Yapılan araştırmalara rağmen tebliğe yarar adresine ulaşılamayan davalı Hatice YILMAZ'a 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve devamı maddeleri uyarınca Hüküm özetinin ilan yoluyla tebliğine karar verilmiş olup;

1-Davanın REDDİNE,

2-Dava konusu Şırnak İli, Cizre İlçesi, Sur Mahallesi 213 ada 1 nolu parselin uygulama kadastrosu sonrası düzenlenen tutanağının İPTALİ ile, Harita Mühendisi Yusuf Kortak, Jeodezi Bilirkişisi Serdar Bozat ve Fen Bilirkişisi Yusuf Kuzu tarafından hazırlanan 21/12/2023 havale tarihli bilirkişi heyeti raporunun ekinde yer alan krokide kırmızı çizgi ile "Düzeltilmiş Sınır" olarak gösterilen sınır ve 279.331,52 m² yüz ölçümü ile, diğer vasıflarının ise taşınmazın uygulama tutanağındaki vasıfları ile birlikte TAPUYA KAYIT VE TESCİLİNE,

3-Harita Mühendisi Yusuf Kortak, Jeodezi Bilirkişisi Serdar Bozat ve Fen Bilirkişisi Yusuf Kuzu'nun 21/12/2023 havale tarihli raporu ve bilirkişi heyeti raporunun ekinde yer alan krokinin kararın eki sayılmasına,

Davalı Hatice YILMAZ'a tebliğ edilemediği gibi tüm araştırmalara rağmen yeni adresi de tespit edilemediğinden ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olmakla; 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28 ila 31. maddeleri gereğince son ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra işbu kararın adı geçen dahili davacıya tebliğinin yapılmış sayılacağı ve tebliğ edilme tarihinden itibaren yasal süresi içinde karara karşı İstinaf yoluna başvurmadığı takdirde kararın adı geçen davalı Hatice YILMAZ yönünden kesinleşeceği hususları tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 09/10/2026

Basın No: ILN02570509

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