BERGAMA AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI

T.C. BERGAMA AĞIR CEZA MAHKEMESİ

DOSYA NO : 2018/269 Esas



İLAN



Mahkememizin 08/10/2026 tarih ve 2018/269 Esas sayılı kararı ile; sanık Nizamettin ÖNER hakkında "Mağdurun Bir Senedi Vermeğe Mecbur Edilmesi Suretiyle Yağma, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Başkasını Bir Malı Teslimi veya Malın Alınmasına Karşı Koymamaya Mecbur Kılmak Suretiyle Yağma, Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte Yağma" suçlarından mahkememize açılan kamu davasının yargılaması kapsamında verilen ara karar gereği;

Sanık Nizamettin ÖNER (İdiris oğlu, Meryem'den olma, 10/11/1977 doğumlu. T.C. No: 394*****936)'in Türkiye'de bulunan mevcut adreslerine tebligat imkanı bulunamamıştır.

İş bu sebeple CMK 247/2-a maddesi gereğince, ilanen tebliğden itibaren 15 gün içinde mahkememize başvurmadığınız takdirde, kaçak olduğunuza karar verileceği, aynı kanunun 248. maddesi uyarınca, Türkiye'de bulunan mallarınıza, hak ve alacaklarınıza el konulabileceği ve yokluğunuzda tutuklama kararı verilebileceği ihtar olunur.

7201 sayılı kanunun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince kararın İLANEN TEBLİĞİNE,

İlan ücretinin ve mahkeme masrafının karar kesinleştikten sonra sanık Nizamettin ÖNER'den tahsiline,

Sanık hakkında verilen kaçaklık kararının öğrenilmesinden itibaren 2 hafta içinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya zabıt kâtibine yapılacak sözlü beyanın tutanağa geçirilmek ve mahkeme başkanınca onaylanmak suretiyle itiraz edilebilineceğine, itiraz merciinin Soma Ağır Ceza Mahkemesi olduğu hususları,

İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.13/10/2026

Basın No: ILN02570717

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