AKYAZI SULH HUKUK MAHKEMESİ

T.C.AKYAZI(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Sayı :2026/8 Tereke Tasfiye 13/10/2026



TEREKENİN İFLAS HÜKÜMLERİNE GÖRE TASFİYESİ ALACAKLILARI DAVET İLANI



Akyazı Sulh Hukuk Mahkemesinin 08/12/225 tarih ve 2024/12 tereke esas, 2025/17 karar sayılı ilamı ile muris Ekrem ÖZGEDİK'interekesinin iflas hükümlerine göre tasfiyesine karar verilmiş ve tasfiye işlemleri yukarıdaki dosya numarası ile memurluğumuzca yürütülmektedir.

Bu sebeple alacaklıların bu ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde alacaklarını ve iddialarını bildirmeleri, bu müddet içinde alacaklılardan birinin giderleri peşin vermek sureti ile tasfiyesinin adi şekilde yapılmasını isteyebileceği İcra ve İflas Kanununun 166.ve 218'inci maddesi gereğince ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02570661

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