İSTANBUL 16. AİLE MAHKEMESİ

T.C. İSTANBUL 16. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2025/569 Esas

DAVALI: KEMAL GÜLKAN (ESKİ ADI:SUNDAY OLENRAWAJU ODETOLA, AREMU SOLOMON ve ESTHER oğlu,09/11/1975 doğumlu, Nijerya Cumhuriyeti Uyruklu ve T.C. Vatandaşı) Telsizler Mah. Talatpaşa Cad. No: 139 İç Kapı No: 2 Kağıthane/ İSTANBUL

Davacı ÖZLEM GÜLKAN GÜLKAN tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Suç İşleme Ve Haysiyetsiz Hayat Sürme Nedeniyle) davasının yapılan yargılamasında;

Davacı tarafından aleyhinize açılan boşanma davasında; davacının boşanmaya ilişkin dava dilekçesi ve tensip zaptı ile ön inceleme duruşma gününün ilanen tarafınıza tebliğ edildiği, bu seferde

7251 sayılı yasa ile değişik HMK 147 maddesinin 2 fıkrası gereğince tahkikat duruşma günü olan 12/01/2027 günü saat: 14:00'da geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde taraflara ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve 150 madde hükmü saklı kalmak kaydıyla yokluğunuzda hüküm verileceği hususu Tahkikat duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

İş bu ilan yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra yapılmış sayılacaktır.

İLAN OLUNUR. 05/10/2026

Basın No: ILN02570206

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