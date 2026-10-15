DENİZLİ 5. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ
T.C. DENİZLİ 5. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2026/29 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Ortaklığın giderilmesi davasınedeniyleaşağıda yazılı mal satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/29 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın önemli vasıfları:
TAŞINMAZIN
Özellikleri : Denizli İl, Merkezefendi İlçe, HALLAÇLAR Mahalle/Köy, 185 Ada, 13 Parsel, Tapu kaydına göre arsa özellikli, ancak üzerinde mesken vardır.
Adresi : Denizli İli Merkezefendi İlçesi Hallaçlar Mahallesi 3045 sk.No:21
Yüzölçümü : 634 m2
İmar Durumu : Konut alanı, inşaat nizamı:ayrık,kat adedi:2, bina yük: imar yön.28.md, bina derinliği:kroki, ön bahçe mes: 5 mt-kroki,komşu mes: 3 mt
Kıymeti : 15.935.000,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: --
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 10/11/2026 - 11:34
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Bitiş Tarih ve Saati : 17/11/2026 - 11:34
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 08/12/2026 - 11:34
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Bitiş Tarih ve Saati : 15/12/2026 - 11:34
12/10/2026(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
Basın No: ILN02570202
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