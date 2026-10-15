DENİZLİ 5. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. DENİZLİ 5. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2026/29 SATIŞ



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Ortaklığın giderilmesi davasınedeniyleaşağıda yazılı mal satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/29 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN

Özellikleri : Denizli İl, Merkezefendi İlçe, HALLAÇLAR Mahalle/Köy, 185 Ada, 13 Parsel, Tapu kaydına göre arsa özellikli, ancak üzerinde mesken vardır.

Adresi : Denizli İli Merkezefendi İlçesi Hallaçlar Mahallesi 3045 sk.No:21

Yüzölçümü : 634 m2

İmar Durumu : Konut alanı, inşaat nizamı:ayrık,kat adedi:2, bina yük: imar yön.28.md, bina derinliği:kroki, ön bahçe mes: 5 mt-kroki,komşu mes: 3 mt

Kıymeti : 15.935.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: --



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/11/2026 - 11:34

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Bitiş Tarih ve Saati : 17/11/2026 - 11:34 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/12/2026 - 11:34

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Bitiş Tarih ve Saati : 15/12/2026 - 11:34

12/10/2026(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02570202

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