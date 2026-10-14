İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2025/268 TLMT.



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/268 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.



Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl , Beyoğlu İlçe , Sütlüce Mahalle, Halıcıoğlu Mevkii , 2897 Ada No , 4 Parsel No , 50/470 Arsa Payı/Payda , 259,00 m² Ana Taş. Yüz Ölçümü , Ana Taş. Nit. Arsa, 2.Kat 6 Nolu Bağımsız BölümNit. Konut Olan Taşınmazın Tamamı. Adresi : Halıcıoğlu Mah, Turşucu Hüseyin Sok. No:49 K: 2 D: 6 Beyoğlu / İSTANBUL

Kıymeti : 3.600.000,00 TL

KDV Oranı : %20



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/12/2026 - 14:55

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Bitiş Tarih ve Saati : 21/12/2026 - 14:55 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/01/2027 - 14:55

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Bitiş Tarih ve Saati : 18/01/2027 - 14:55

09/10/2026 (İİK m.114 ve m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02569490

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