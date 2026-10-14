BÜYÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. BÜYÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

2026/54876 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/54876 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İli, Beylikdüzü İlçesi, Adnan Kahveci Mahallesi, Yavuz Sultan Selim Bulvarı, No:53, Life City Sitesinde kain, 1507 ada, 1 nolu parselde kayıtlı, A blok binanın, 2. Katta, 65/13662 arsa payına tefrikli, (25) nolu Meskenin tamamıdır.(25) Numaralı Mesken:A bloğun, 2. katında ve site içi cephesinde yer almaktadır. Mal sahibi tarafından kullanılmaktadır. Mesken ; 2 adet oda, salon, açık mutfak, banyo, ebeveyn banyo, antre, hol, giysi odası hacimlerinden oluşmaktadır. Salon ve odaların yer döşemesi laminant parke, duvarlar saten boya, tavanlar kartonpiyerlidir. Salon tavan kenarları asma tavan gömme spotludur. Banyolarda vitrifiye malzemesi olarak duşakabin, gömme klozet ve lavabo bulunmaktadır. Mutfakta dolapları laminat, tezgah granittir. Pencereler PVC doğramadır. İç kapılar ahşap panel, dış kapı çeliktir. Dairede petekli kalorifer tesisatı kullanılmaktadır. Giysi odasında sabit dolaplar mevcuttur. Meskenin Brüt alanı : 127,00 m2 , Net alanı : 87,56 m2 dir.

Adresi : Adnan Kahveci Mahallesi, Yavuz Sultan Selim Bulvarı, No:53 Beylikdüzü/ İSTANBUL

Yüzölçümü : 6.831,21 m2

Arsa Payı : 65/13662

İmar Durumu :Var

Kıymeti : 7.800.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Diğer : Bedaş Lehine 99 yıllığına 1 TL bedel karşılığında kira sözleşmesi vardır

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/12/2026 - 10:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 22/12/2026 - 10:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/01/2027 - 10:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 21/01/2027 - 10:30

12/10/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02569382

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