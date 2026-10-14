BÜYÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. BÜYÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

2024/114380 ESAS



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/114380 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :İstanbul İl, Büyükçekmece İlçe, B.ÇEKMECE MERKEZ Mahalle/Köy, 491 Ada, 10 Parsel sayılı taşınmaz satılacaktır. SATIŞA KONU TAŞINMAZIN HALİ HAZIR DURUMU:Taşınmaz arsa üzerinde zemin kat+ 1 normal kattan müteşekkil B.A.K yapının mevcut olduğu tespit edilmiştir. Yapının içerisinde Can güleç özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi adı altında eğitim ve sağlık merkezi olduğu tespit edilmiştir. Eğitim ve Sağlık merkezinin içinde sınıflar, sınıf masaları, sınıf sandalyeleri, sınıf tahtaları, girişte lobi ,havuz bir özel okul kampüsü gibi dizayn edilmiş bir tesis olduğu görüldü. Değer tespitine konu olan taşınmazın kat irtifakı bulunmadığından hesaplamalarımız arsanın ve inşaatın toplam alanı üzerinden hisse bazından yapılacaktır. Değer tespitine konu olan inşaat alanında yapılan ölçümlere göre yapının toplam alanının 3000 m2 olduğu hesaplanmıştır. Değer tespitine konu olan taşınmaz bulunduğu, bölge itibari ile alt ve üst yapısı kısmen tamamlanmış belediyenin ulaşım ve tüm diğer imkânlarından kısmen faydalandığı görülmüştür.

Adresi : 19 Mayıs Mahallesi, Dicle Sokak No:40Büyükçekmece/ İstanbul Büyükçekmece / İSTANBUL

Yüzölçümü : 5.018,19 m2

Arsa Payı :

İmar Durumu: İstanbul ili ,Büyükçekmece ilçesi, 19 Mayıs Mahallesi 491 ada, 10 parsel sayılı taşınmaz 13/06/2003 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli BÜYÜKÇEKMECE İLÇESİ GÖL HAVZASI UYGULAMA İMAR PLANI kapsamında Yan Bahçe : 3m , Ön bahçe:5,00m Arka Bahçe :3,25 m KAKS:0,1 Ayrık Nizam 2 kat Konut alanında kalmakta olduğu İmar durumundan anlaşılmıştır.

Kıymeti : 126.977.850,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler:25/10/2024-35697 yevmiye tarihli 9000000 TL bedel karşılığında kira sözleşmesi vardır. ( ARİA ÖZEL EĞİTİM VE SAĞLIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ LEHİNE 30/09/2024 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ OLUP 10+5 YILLIK KİRALAMA SÜRESİNE TABİDİR.)

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/12/2026 - 14:55

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Bitiş Tarih ve Saati : 29/12/2026 - 14:55 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/01/2027 - 14:55

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Bitiş Tarih ve Saati : 21/01/2027 - 14:55

09/10/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02569357

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