BURSA SATIŞ MEMURLUĞU

T.C. BURSA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU



2025/309 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Ortaklığın giderilmesi davası sonucunda aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/309 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.



Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



Taşınmazın Özellikleri : Satışa konu Bursa İli Osmangazi İlçesi Adalet Mahallesi 564 Ada 5 Parsel numarasında kayıtlı bulunan ve ana taşınmaz niteliği "Bahçeli Üç Katlı ve Bir Kargir Ev" olan 251,93 m2 yüzölçümündeki taşınmaz Adalet Mahallesi 1. Cami Sokak No:15 Osmangazi/BURSA adresindedir. Keşif günü binanın içerisine girilememiş olup Sulh Hukuk Mahkemesindeki bilirkişi raporu ve keşif günü yapılan gözlemlere göre parsel üzerindeki bina 3 katlı betonarme karkas niteliktedir. Her katta 1 mesken bulunmaktadır. Bina kısmi bodrum, zemin kat, 1. Kat ve 3. Kattan oluşmaktadır. Bina yaklaşık 30-35 yıllıktır. Binanın Bodrum Katı yol kotu altında ve 40 m2 inşaat alanına sahipti. Bodrum Kat depo olarak kullanılmaktadır. Binanın Zemin Katındaki mesken hol, salon, 2 oda, mutfak, banyo ve tuvalet bölümlerinden oluşmaktadır. Mesken doğalgaz sobası ile ısınmaktadır. Zemin Katın inşaat alanı 90,00 m2 dir. Binanın 1. Normal Katındaki ve 2. Normal Katındaki meskenlere 15/B nolu kapıdan girilmekte ve merdiven ile çıkılmaktadır. Meskenler salon, 2 oda, mutfak, banyo ve tuvalet bölümlerinden oluşmaktadır. 1. Normal Kattaki mesken doğalgaz sobası ile, 2. Normal kattaki mesken kombi sistemli kalorier ile ısınmaktadır. 1. Normal Katın inşaat alanı 99,00 m2 dir. 2. Normal Katın inşaat alanı 99,00 m2 dir. Arka bahçedeki tek katlı ve kiremit örtülü ahşap çatılı, dış cephesi sıvalı ve boyalı ve giriş kapısı demir doğramalı yapıdır. Yapı 2 oda, mutfak, banyo bölümlerinden oluşmaktadır. Isınması sobalıdır. Yapının inşaat alanı 65,40 m2 dir. Her türlü belediye hizmetinden faydalanmaktadır.

Adresi : Bursa İli Osmangazi İlçesi Adalet Mahallesi 564 Ada 5 Parsel

Yüzölçümü : 251,93 m2

İmar Durumu: 1/1000 ölçekli Hürriyet-Adalet-İstiklal-Soğukkuyu Karaman Mahalleleri Uygulama İmar Planı Revizyonu Planı kapsamında bitişik nizam 2 kat konut alanında kısmen de yolda kalmaktadır.

Kıymeti : 8.803.242,00 TL

KDV : %20

Kaydındaki Şerhler: Parsel üzerindeki binanın 1.30 m2 aynı ada 4 nolu parsele tecavüzlüdür. Bu parsele aynı ada 6 nolu parsel üzerindeki bina krokisinde A harfi ile gösterilen 4.26 m2lik ve B harfi ile gösterilen 4.34 m2lik kısmı tecavüzlüdür.



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/11/2026 - 10:47 Bitiş Tarih ve Saati : 01/12/2026 - 10:47 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/12/2026 - 10:47 Bitiş Tarih ve Saati : 04/01/2027 - 10:47

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02569395

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