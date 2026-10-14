ALANYA 10. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. ALANYA 10. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2026/351 Esas

KARAR NO : 2026/367

Kamu Malına Zarar Verme suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 01/07/2026 tarihli ilamı ile 152/1.a maddesi gereğince 30000 TL ADLİ PARA cezası ile cezalandırılan Elısa ve Maya kızı, 05/10/1993 doğumlu, MARIJA SABBAG tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karartebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 12.10.2026

Basın No: ILN02569242

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