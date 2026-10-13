SİLİFKE 1.SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

T.C.SİLİFKE 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2026/5 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Ortaklığın Giderilmesi Davası Sonucu aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/5 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.



Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NO'LU TAŞINMAZIN



Özellikleri : Mersin İli, Silifke İlçesi, Uzuncaburç Mahallesi 180 ada 9 Parsel sayılı 4.568,75 m2 yüzölçümlü, tapuda " Kargir ev ve Bağ" vasıflı taşınmaz olup, taşınmaz içerisinde bir adet 88.91 m2 ev bulunmaktadır.

İmar Durumu: Parselin 1/1000 ölçekli Uzuncaburç Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planında; İmar Yoluna, 1. Derece Arkeolojik Sit Alanına ve Ayrık Nizam 2 Kat (A-2) TAKS=0.15, KAKAS=0.30 Konut Alanına isabet ettiği belirtilmiştir.

Kıymeti : 10.300.918,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: "1. Derece Arkeolojik Sit Alanı Arkeolojik Sit" beyanı vardır.



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/11/2026 - 10:38

Bitiş Tarih ve Saati : 26/11/2026 - 10:38 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/12/2026 - 10:38

Bitiş Tarih ve Saati : 25/12/2026 - 10:38

09/10/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02567835

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