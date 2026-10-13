SERİK İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. SERİK İCRA DAİRESİ

2026/589 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/589 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Antalya İl, Serik İlçe, BELEK Mahalle/Köy, ORTA ALAN Mevkii, 1384 Ada, 3 Parsel, 1 Nolu Bağımsız Bölüm Dubleks Mesken nitelikli taşınmaz tam hisse borçlu adına kayıtlıdır. Belediyenin her türlü alt yapı ve hizmetlerinden faydalanır durumdadır. Ulaşımı toplu taşıma araçları ile sağlanabilmektedir. Orta üst gelir düzeyine sahip bireylerce konut amaçlı tercih edilen bölgede konumludur.Belek Mahallesi sınırları içerisinde yer alan taşınmaz, turizm bölgesinde yer alması, denize ve konaklama tesislerineyakın mesafede olması, ulaşımın kolay olması tercih nedenlerindendir. Alt yapı ve ulaşım sorunu bulunmamaktadır. TaşınmazMimar Sinan Caddesi cepheli olup bölgenin ana arter niteliğindeki Turizm Caddesine 950 metre, Serik İlçe Merkezi' ne 7,00 km, Antalya Havalimanı' na 22,50 km, Serik Şehirler Arası Otobüs Terminali' ne 6,00 km kuş uçumu mesafededir. Benzer mimari özelliklerde 14 adet konut- villa bloğundan oluşmaktadır. Site çevre bahçe peyzaj düzenlemesi yapılmış olup yüzme havuzludur. 1. müstakil blok, sitenin kuzeybatı köşesinde konumludur. Ana yapı,betonarme karkas yapı tarzında, ayrık nizamda, inşa edilmiş olup projesine göre zemin + 1 normal Kattan kattan müştekildir. Binada projesine göre, müstakil girişli 1 adet bağımsız bölüm bulunmaktadır. Binanın dış cephesi normal sıva üzeri boyalıdır. Bina orta bakımlı olup malzeme işçilik kalitesi orta düzeydedir.Projesinde Zemin Kat + 1.katta yer alan dört cepheli Dubleks Mesken nitelikli taşınmazın kullanım alanı projesine göre zemin kat 102 m2 + 1.kat: 114 m2olmak üzere brüt 216 m2, net 187 m2 alanlıdır. Ayrıca zemin kat 22 m2 açık teras ve 68 m2 müstakil havuzludur. Taşınmaz projesine ve mahalline göre, giriş kat salon, mutfak, oda, wc duş, normal kat, antre ile bağlantılı 3 oda, 1 genel banyo ve 2 balkon hacimlerinden oluşmaktadır Duvar ve tavanlarda nemden dolayı kısmi boya dökülmemeleri olduğu görülmüştür. Boş durumda ve kısmen atıl durumda olan taşınmaz orta alt bakımlı olup malzeme işçilik kalitesi orta düzeydedir.

Adresi : Belek Mahallesi Mimar Sinan Caddesi Lgt Ocean Sitesi No:23E (1) Serik / ANTALYA

Yüzölçümü : 216 m2

Arsa Payı : 1/14

İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı İmar planında Orta Yoğunluklu Gelişme Konut Alanı içerisinde kalmaktadır. Bahse konu parselde yapılaşma şartı; Yençok=2 kat, E=0.50 ve Taks=0.40?ı geçemez.

Ek koşullar, hükümler ekte ki belediye imar durumu müzekkeresinde incelenebilir.

Kıymeti : 15.500.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Diğer : Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/12/2026 - 10:59

Bitiş Tarih ve Saati : 22/12/2026 - 10:59 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/01/2027 - 10:59

Bitiş Tarih ve Saati : 19/01/2027 - 10:59

2 NO'LU TAŞINMAZIN



Özellikleri : Antalya İl, Serik İlçe, BELEK Mahalle/Köy, 100 Ada, 6 Parsel, 4 Nolu Bağımsız Bölüm. Dubleks Mesken nitelikli taşınmaz tam hisseli borçlu adına kayıtlıdır.Çevrede yapılaşma sürecinin devam ettiği yerleşim alanlarındandır. Belediyenin her türlü alt yapı ve hizmetlerinden faydalanır durumdadır. Ulaşımı toplu taşıma araçları ile sağlanabilmektedir. Orta üst gelir düzeyine sahip bireylerce konut amaçlı tercih edilen bölgede konumludur. Alt yapı ve ulaşım sorunu bulunmamaktadır.Taşınmaz 153 nolu sokak ve Hürriyet Caddesi cepheli olup bölgenin ana arter niteliğindeki Turizm Caddesi ne200 metre, Serik İlçe Merkezi' ne 7,20 km, Antalya Havalimanı' na 21,50 km, Serik Şehirler Arası Otobüs Terminali' ne 6,25 km kuş uçumu mesafededir. Arsa üzerinde, benzer mimari özelliklerde 8 adet konut- villa bloğundan oluşmaktadır. Site çevre bahçe peyzaj düzenlemesi yapılmış olup yüzme havuzludur. 4. müstakil blok, doğu cephe site girişi itibariyle sol kol üzerinde konumlu 1.blok konumludur. Ana yapı,betonarme karkas yapı tarzında, ayrık nizamda, inşa edilmiş olup projesine göre zemin + 1 normal kat + Çatı Kattan kattan müştekildir. Binada projesine göre, müstakil girişli 1 adet bağımsız bölüm bulunmaktadır. Binanın dış cephesi normal sıva üzeri boyalıdır. Bina orta bakımlı olup malzeme işçilik kalitesi orta düzeydedir.Projesinde Zemin Kat + 1.kat + çatı katta yer alan dört cepheli Dubleks Mesken nitelikli taşınmazın kullanım alanı projesine göre zemin kat 59 m2 + 1.kat: 70 m2 + çatı katı: 26 m2 olmak üzere brüt 155 m2, net 134 m2 alanlıdır. Ayrıca zemin kat 26 m2 ve çatı katı 4 m2 olmak üzere toplam 30 m2 açık teras alanlıdır. Taşınmaz projesine ve mahalline göre, giriş kat salon, mutfak, wc duş, normal kat, antre ile bağlantılı 2 oda, 1 genel banyo ve 2 balkon, çatı katı, hol, 1 oda, banyo ve teras hacimlerinden oluşmaktadır. Adresi : Belek Mahallesi 153 Sokak Diamond Golf VillalarıNo:1D (4) Serik / ANTALYA

Yüzölçümü : 155 m2

Arsa Payı : 1/8

İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı İmar planında Düşük Yoğunluklu Gelişme Konut Alanı içerisinde

kalmaktadır. Bahse konu parselde yapılaşma şartı; Yençok=2 kat, E=0.30?dur. Özel hüküm ve detaylı bilgi ekteki belediye imar durumu müzekkeresinde incelenebilir.

Kıymeti : 11.500.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Diğer : Tapu kaydındaki gibidir



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/12/2026 - 10:59

Bitiş Tarih ve Saati : 24/12/2026 - 10:59 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/01/2027 - 10:59

Bitiş Tarih ve Saati : 21/01/2027 - 10:59

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Antalya İl, Serik İlçe, BELEK Mahalle/Köy, 100 Ada, 6 Parsel, 8 Nolu Bağımsız Bölüm Dubleks Mesken nitelikli taşınmaz borçlu adına tam hisse kayıtlıdır. Çevrede yapılaşma sürecinin devam ettiği yerleşim alanlarındandır. Ulaşımı toplu taşıma araçları ile sağlanabilmektedir. Orta üst gelir düzeyine sahip bireylerce konut amaçlı tercih edilen bölgede konumludur. Alt yapı ve ulaşım sorunu bulunmamaktadır.Taşınmaz 153 nolu sokak ve Hürriyet Caddesi cepheli olup bölgenin ana arter niteliğindeki Turizm Caddesi ne200 metre, Serik İlçe Merkezi' ne 7,20 km, Antalya Havalimanı' na 21,50 km, Serik Şehirler Arası Otobüs Terminali' ne 6,25 km kuş uçumu mesafededir, arsa üzerinde, benzer mimari özelliklerde 8 adet konut- villa bloğundan oluşmaktadır. Site çevre bahçe peyzaj düzenlemesi yapılmış olup yüzme havuzludur. 8. müstakil blok, doğu cephe site girişi itibariyle kuzeybatı cephe 2.blok konumludur. Ana yapı,betonarme karkas yapı tarzında, ayrık nizamda, inşa edilmiş olup projesine göre zemin + 1 normal kat + Çatı Kattan kattan müştekildir. Binada projesine göre, müstakil girişli 1 adet bağımsız bölüm bulunmaktadır. Binanın dış cephesi normal sıva üzeri boyalıdır. Bina orta bakımlı olup malzeme işçilik kalitesi orta düzeydedir. Projesinde Zemin Kat + 1.kat + çatı katta yer alan dört cepheli Dubleks Mesken nitelikli taşınmazın kullanım alanı projesine göre zemin kat 59 m2 + 1.kat: 70 m2 + çatı katı: 26 m2 olmak üzere brüt 155 m2, net 134 m2 alanlıdır. Ayrıca zemin kat 26 m2 ve çatı katı 4 m2 olmak üzere toplam 30 m2 açık teras alanlıdır. Taşınmaz projesine ve mahalline göre, giriş kat salon, mutfak, wc duş, normal kat, antre ile bağlantılı 2 oda, 1 genel banyo ve 2 balkon, çatı katı, hol, 1 oda, banyo ve teras hacimlerinden oluşmaktadır.

Adresi : Belek Mahallesi 153 Sokak Diamond Golf VillalarıNo:1E (8) S Serik / ANTALYA

Yüzölçümü : 155 m2

Arsa Payı : 1/8

İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı İmar planında Düşük Yoğunluklu Gelişme Konut Alanı içerisinde

kalmaktadır. Bahse konu parselde yapılaşma şartı; Yençok=2 kat, E=0.30?dur. Ek hükümler ve ayrıntılı bilgi için ekteki belediyenin imar müzekkeresinden incelenebilir.

Kıymeti : 11.500.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Diğer : Tapu kaydındaki gibidir.



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/12/2026 - 10:59

Bitiş Tarih ve Saati : 29/12/2026 - 10:59 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/01/2027 - 10:59

Bitiş Tarih ve Saati : 26/01/2027 - 10:59

05/10/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02566728

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