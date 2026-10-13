ARAKLI 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. ARAKLI 1.ASLİYE HUKUK(AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA) MAHKEMESİ

(Gerekçeli Karar İlanen Tebliği)

ESAS NO :2020/9

DAVALI :Salha Amor( Mohammet oğlu, 30/08/1978 doğumlu)

Mahkememizin 11/09/2024 tarih 2020/9 esas 2024/239 karar sayılı gerekçeli kararında özetle"Trabzon ili Araklı ilçesi Kayacık mah cilt no:22 Hane no:40 Bsn:76 da nüfusa kayıtlı Alirıza ve Gülhanım oğlu 10/12/1964 Dağbaşı doğumlu 32726293206 TC kimlik numaralı Adem AKTAŞ ile Fransa uyruklu Habiba ve Mohammed kızı 30/08/1978 doğumlu Salha AMOR' un TMK 166/1 uyarınca BOŞANMALARINA" kararı verilmiştir.

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize tebligat çıkarılmış olup tebliğ işlemi sağlanamamıştır. Uyap sistemi üzerindeyapılan adres araştırmasından da bir netice alınamadığından gerekçeli kararın tebliğine ilişkin tutanağın ilanen tebliğine karar verilmiştir. Tebligat Kanunu madde 31 uyarınca gazetede de ilan yapılacağı ve son ilan tarihinden itibaren 7 gün içinde tebliğin yapılmış sayılacağının ihtaratına,HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde istinaf etmediğiniz taktirde gerekçeli karara karşı itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ve karşı taraf lehine kazanılmış hak oluşacağı ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02567454

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