DİYARBAKIR 5. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ
Giriş Tarihi:
T.C. DİYARBAKIR 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2024/622 Esas
10/07/2024
Aşağıda açık kimlik bilgileri bulunan ve gaipliği istenilen Hasan YÜNTEN'in gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. GAİP TC KİMLİK NO : 23530691098
ADI SOYADI : HASAN YÜNTEN
BABA ADI : MEHMET
ANA ADI : SAMİYE
DOĞUM TARİHİ : 01/07/1933
DOĞUM YERİ : LİCE
İKAMETGAH ADRESİ : Mezopotamya Mah. Fırat Bulvarı Özak Sit A Blok No:102A İç Kapı No:15 Kayapınar / DİYARBAKIR
Basın No: ILN02567749
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