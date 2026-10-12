DİYARBAKIR 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. DİYARBAKIR 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

ESAS NO : 2026/31 Esas



DAVALILAR :

1- SERHILDAN ATSİZ Medya Mah. Diclekent Bul. Azel Rezidans C-Blok No: 128/1Cİç Kapı No: 20 Kayapınar / Diyarbakır. Kayapınar / DİYARBAKIR

2- DİYARBAKIR TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ



Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Şirketin İhyası davasının yapılan yargılamasında;



Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve ekleri ile tensip tutanağının duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.



Duruşma Günü: 12/11/2026 günü saat: 10:05'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz 6100 s. H.M.K.'nun 122/1. maddesine göre, iki hafta içinde aynı Kanunun 129. maddesindeki hususları içerir şekilde cevap dilekçesi vermek suretiyle davaya cevap verebileceğiniz hususu ihtar olunur. 05/10/2026

Basın No: ILN02567444

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