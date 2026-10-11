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T.C. UŞAK 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/387 Esas

DAVACI : NAZİFE CANDAN



DAVALILAR : AYŞE ÇOLAK, ELİF ÇOLAK, GÜLSÜM AKGÜN, MEHMET ALİ ÇOLAK

Mahkemenizce Uşak Merkez Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 794 ada 3 parsel sayılı taşınmazdaki elbirliği mülkiyetini paylı mülkiyete çevrilmesi hususunda, dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden tanınmamanız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Dava dilekçesi: Durusma Günü: 05/11/2026 günü saat: 10:25'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02567442

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