T.C. İSTANBUL ANADOLU 66. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İLAN

DOSYA NO: 2022/962 Esas

KARAR NO: 2024/427

Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 23/05/2024 tarihli ilamı ile 79/1.a maddesi gereğince 2 yıl 6 AY HAPİS VE 80 TL ADLİ PARA cezası ile cezalandırılan Perıca Kurtovıc ve Jöovanka Van kızı, 13/05/1991 doğumlu, BURKA KURTOVIC tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin YURT GENELİ İLK 5 GAZETEDEN BİRİNDE VE GENEL İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına,

Kararın tebliğinden itibaren iki hafta içinde mahkememize verilecek dilekçe veya mahkememiz katibine yapılacak sözlü başvurunun tutanağa geçirilmesi suretiyle veya kendisine en yakın yer Asliye Ceza Mahkemesine aynı yöntem ile başvurmak suretiyle istinaf kanun yolu açık olmak üzere karar verilmiş olup İLAN OLUNUR. 04.09.2026

Basın No: ILN02567402

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