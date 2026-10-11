TC. İSTANBUL 9. İCRA DAİRESİ

Örnek No: 7*

T.C. İSTANBUL 9. İCRA DAİRESİ

2024/27631 ESAS

İLAMSIZ TAKİPLERDE ÖDEME EMRİ

1- Alacaklı ve varsa kanuni

temsilcisinin ve vekilinin

adı, soyadı, vergi kimlik

numarası ve yerleşim yerindeki

adresi; alacaklı yabancı ülkede

oturuyorsa, Türkiye'de göstereceği

yerleşim yerindeki adresi : RAY SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ, 7340039798Vergi Nolu,

Cumhuriyet Mah.Haydar Aliyev Cad.No.28 Sarıyer / İSTANBUL

vekili Av. Atakan Adem Selanik

Koşuyolu Mah.Cevatpaşa Sok N:45 Telefon 0216 998 04 51 Kadıköy / İSTANBUL 2- Borçlunun ve varsa kanuni

temsilcisinin adı, soyadı ve

yerleşim yerindeki adresi,

alacaklı tarafından biliniyorsa

vergi kimlik numarası : 1- ÖMER SELÇUK, 47662239256TC Nolu,

Sanayi Mah. 3207. Sokak No : 18 -20/13 Isparta Merkez / ISPARTA

2- ŞENAY ÖSTÜZÜN, 33742707418TC Nolu,

Ayazmana Mah. 124. Caddesi No : 133/16 Isparta Merkez / ISPARTA 3- Alacağın veya istenen

teminatın Türk parasıyla

tutarı, faizli alacaklarda faizin

miktarı ile işlemeye başladığı

gün, alacak veya teminat

yabancı para ise alacağın

hangi tarihteki kur üzerinden

talep edildiği ve faizi : ŞENAY ÖSTÜZÜN, ÖMER SELÇUK 691.000,00 TL RÜCUEN TAZMİNAT ALACAĞI (İstenen: Yıllık Adi Kanuni Faiz) 1.363,07 TL İşlemiş Faiz 18/10/2024-21/10/2024 arası 3 Gün %24,00 692.363,07 TL Toplam Alacak 692.363,07 TL Tutarındaki toplam alacağın icra gideri, vek.ücr. ve takip tarihindenitibaren asıl alacağa işleyecek (691.000,00 TL yıllık %24,00 Yasal Faiz) faiz ile tahsili talebidir. (Fazlaya dair ve faiz oranlarındaki artıştan doğan talep hakkımız saklıdır) TBK. 100.mad. gereğince kısmi ödemeler öncelikle işlemiş faiz, masraf ve ferrilere mahsup edilecektir. (TBK 100. Md., ) Uygulanacaktır. 4- Senet ve tarihi ve senet

yoksa borcun sebebi : Müvekkil sigorta şirketinde sigortalının sigorta poliçesi kapsamında 10302402323 - 0nolu hasar dosyası ile bağımsız eksper/aktüer raporu ile hesaplanarak ödenen tazminatın 68464 hukuk nolu dosyası ile tazminata konu olayda belirlenen kusur oranınca rücuen tazmini talebidir. 691.000,00 TL 5- Bir terekeye karşı yapılan

takiplerde mirasçıların adı,

soyadı, yerleşim yerindeki

adresleri :

İşbu ödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren borcu ve takip giderlerini (7) gün içinde ödeme emrini gönderen icra dairesine ait banka hesabına yatırmanız, (teminatı vermeniz), borcun tamamına veya bir kısmına veya alacaklının takibat icrası hakkına dair bir itirazınız varsa, senet altındaki imza size ait değilse yine bu (7) gün içinde ayrıca ve açıkça bildirmeniz, aksi halde icra takibinde bu senedin sizden sadır olmuş sayılacağı, imzayı reddettiğiniz takdirde icra mahkemesi önünde yapılacak duruşmada hazır bulunmanız, buna uymazsanız itirazınızın geçici olarak kaldırılacağı; senet veya borca itirazınızı yazılı veya sözlü olarak icra dairesine yedi gün içinde bildirmediğiniz takdirde aynı müddet içinde 74 üncü madde gereğince mal beyanında bulunmanız, aksi halde hapis ile tazyik olunacağınız, hiç mal beyanında bulunmaz veya gerçeğe aykırı beyanda bulunursanız hapisle cezalandırılacağınız; dava ve takip işlemlerine esas olmak üzere kendinize ait bir adresi itirazla birlikte bildirmek zorunda olduğunuz; adresinizi değiştirdiğiniz halde yurt içinde yeni bir adres bildirmediğiniz ve yeni adresinizin de tespit edilemediği durumda, takip talebinde gösterilen adrese çıkarılacak tebligatın size yapılmış sayılacağı; borç ödenmez veya itiraz edilmezse cebri icraya devam edileceği ihtar olunur.22/10/2024 (İİK m.60)

İcra Dairesi Hesap Bilgileri

Banka Adı : T. Vakıflar Bankası T.A.O.Iban No : TR970001500158007265092168 Vergi Dairesi Adı / No: KAĞITHANE VERGİ DAİRESİ - 4810042621

*: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 49'a karşılık gelmektedir.

Basın No: ILN02567672

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