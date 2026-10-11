TC. İSTANBUL 9. İCRA DAİRESİ
Örnek No: 7*
2024/27631 ESAS
İLAMSIZ TAKİPLERDE ÖDEME EMRİ
|1- Alacaklı ve varsa kanuni
temsilcisinin ve vekilinin
adı, soyadı, vergi kimlik
numarası ve yerleşim yerindeki
adresi; alacaklı yabancı ülkede
oturuyorsa, Türkiye'de göstereceği
yerleşim yerindeki adresi
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|2- Borçlunun ve varsa kanuni
temsilcisinin adı, soyadı ve
yerleşim yerindeki adresi,
alacaklı tarafından biliniyorsa
vergi kimlik numarası
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|3- Alacağın veya istenen
teminatın Türk parasıyla
tutarı, faizli alacaklarda faizin
miktarı ile işlemeye başladığı
gün, alacak veya teminat
yabancı para ise alacağın
hangi tarihteki kur üzerinden
talep edildiği ve faizi
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|4- Senet ve tarihi ve senet
yoksa borcun sebebi
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|5- Bir terekeye karşı yapılan
takiplerde mirasçıların adı,
soyadı, yerleşim yerindeki
adresleri
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İşbu ödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren borcu ve takip giderlerini (7) gün içinde ödeme emrini gönderen icra dairesine ait banka hesabına yatırmanız, (teminatı vermeniz), borcun tamamına veya bir kısmına veya alacaklının takibat icrası hakkına dair bir itirazınız varsa, senet altındaki imza size ait değilse yine bu (7) gün içinde ayrıca ve açıkça bildirmeniz, aksi halde icra takibinde bu senedin sizden sadır olmuş sayılacağı, imzayı reddettiğiniz takdirde icra mahkemesi önünde yapılacak duruşmada hazır bulunmanız, buna uymazsanız itirazınızın geçici olarak kaldırılacağı; senet veya borca itirazınızı yazılı veya sözlü olarak icra dairesine yedi gün içinde bildirmediğiniz takdirde aynı müddet içinde 74 üncü madde gereğince mal beyanında bulunmanız, aksi halde hapis ile tazyik olunacağınız, hiç mal beyanında bulunmaz veya gerçeğe aykırı beyanda bulunursanız hapisle cezalandırılacağınız; dava ve takip işlemlerine esas olmak üzere kendinize ait bir adresi itirazla birlikte bildirmek zorunda olduğunuz; adresinizi değiştirdiğiniz halde yurt içinde yeni bir adres bildirmediğiniz ve yeni adresinizin de tespit edilemediği durumda, takip talebinde gösterilen adrese çıkarılacak tebligatın size yapılmış sayılacağı; borç ödenmez veya itiraz edilmezse cebri icraya devam edileceği ihtar olunur.22/10/2024 (İİK m.60)
İcra Dairesi Hesap Bilgileri
Banka Adı : T. Vakıflar Bankası T.A.O.Iban No : TR970001500158007265092168 Vergi Dairesi Adı / No: KAĞITHANE VERGİ DAİRESİ - 4810042621
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