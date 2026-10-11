T.C. İSTANBUL 3. AĞIR CEZA MAHKEMESİNDEN

İLAN

DOSYA NO: 2022/338

KARAR NO: 2025/295

Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 22/10/2025 tarihli ilamı ile Sanık DANIA BELLAT hakkında Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama suçundan 6 Yıl 3 Ay Hapis ve 12.500-TL Adli Para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş olup,

Djıllalı ve Amına Bouarar' dan olma, 26/11/1993 CEZAYİR doğumluSANIK DANIA BELLAT tüm aramalara rağmen bulunamamış ve gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1-7201 Sayılı Tebligat Kanunun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin tirajı 50 binin üzerinde gazete ve genel internet haber sitesinde bir defaya mahsus olmak üzere İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra kararın tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde yasal yola başvurulmadığı takdirde kararın kesinleşeceği 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28 vd. Maddeleri gereğince ilanen tebliğ olunur. 09.10.2026

Basın No: ILN02567677

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