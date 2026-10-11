Örnek No:55*

T.C.

BÜYÜKÇEKMECE

İCRA DAİRESİ

2025/26400 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/26400 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :İstanbul İl, Esenyurt İlçe, ÜÇEVLER Mahalle/Köy, 1339 Ada, 23 Parsel, -10/-/159 Nolu Bağımsız Bölüm sayılı taşınmaz satılacaktır. SATIŞA KONU TAŞINMAZ; Tapu Kaydında; İstanbul İli, Esenyurt İlçesi, Üçevler Mahallesi, 1339 ada 23 Parsel, 3.159,44 m2 arsa üzerinde,ana gayrimenkul "ON YEDİ KATLI BETONARME OFİS, İŞYERİ " niteliği ile kayıtlı, "MESKEN" nitelikli , 159 nolu bağımsız bölüm, B blok, 10. katta, 92/9065 cilt/sayfa no ve 154/30744 arsa payı ile "E.... A.....: V.... Oğlu " adına (1/1) hisse oranında, 08.07.2020 Tarih ve 42936 yevmiye ile satışişleminden tescil edilmiştir.Ana taşınmaz; 3.159,44 m²arsa üzerinde A ve B blok olarak inşa edilmiştir.B blok2 bodrum + zemin +14. Normalkattan oluşmaktadır.17 katlı olup 182 adet mesken, 16 adet ofis işyeri olmak üzere toplam 198 adet bağımsız bölüm içermektedir. Betonarme tarzında, 4/A yapı sınıfında olduğu incelenen belgelere istinaden tespit edilmiştir. Bina girişi 1. Bodrum kat seviyesinden sağlanmaktadır.Dış cephesi kısmen kompozit kaplama, kısmen cam giydirme, kısmen klasik sıva üzeri dış cephe boyalıdır.Ana giriş kapısı camekanlı demir doğramadır.Giriş holü zemini mermer, duvarları plastik boyalıdır. Merdivenler basamaklar mermer olup, merdiven korkulukları alüminyumdur.Taşınmazın yer aldığı binanın 2016 yılında inşaatına başlanmış olup, yaklaşık 10 yaşındadır.2 adet asansör kabini(çalışır durumda) bulunmaktadır.Kapalı otopark imkanı bulunmaktadır.Taşınmazın bulunduğu bölge deprem riski açısından 1. Bölgede bulunmaktadır.Bağımsız Bölüm Özellikleri; Taşınmaz mesken nitelikli olup, B blok giriş yönüne göre sol cephede yer almaktadır. 1. bodrum kattan giriş yapılan ana yapının 10. katında yer almaktadır.Güney olmak üzere tek cephelidir.Projesine üzerinde yapılan incelemede göre 148,64 m2 net yaklaşık 170 m2 brüt alanlıdır. Projesi ve yerinde yapılan tespitler uyumlu şekilde 3 oda, salon, koridor, mutfak, balkon, banyowc, ebeveyn banyo hacimlerinden oluşmaktadır. Giriş kapısı çelik, iç kapıları panel ahşap ve pencereleri alüminyum çerçeveli çift camlıdır. Yer kaplaması tüm hacimlerde seramik olup, duvarlar alçı sıva üzeri saten boya yer yer duvar kağıdı kaplıdır. Tavan hacimlerinde asma tavan uygulaması yapılmıştır. Banyoda, klozet, duş kabini, lavabo, mutfakta alt ve üst mutfak dolabı ve tezgah mevcuttur.Taşınmaz iç mekan olarak yapılı durumdadır.Isınma doğalgaz kombi sistemi ile sağlanmaktadır.

Adresi : Cumhuriyet Mahallesi, Hürriyet Caddesi No:1, Safir Sitesi, B Blok, Kat:10 Daire:159 Esenyurt/ İstanbul Esenyurt / İSTANBUL

Yüzölçümü : 3.159,44 m2

Arsa Payı : 154/30744

İmar Durumu: Esenyurt Belediyesi İmar Biriminden edinilen bilgiye göre; taşınmazın konumlu olduğu parsel 3.İDARE MHK. 2009/2083 - 23.06.2011 07.08.2008/896-13.11.2008/1388 sayılı encümen kararı İPTALİNE hukuk: 03.04.2019/1149 şerh: 08.04.2019 Mahkeme Kararınca İptal Edilmiştir.

Kıymeti : 8.250.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: 17/11/2011-35732 yevmiye tarihli BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM A. Ş 1 TL bedel karşılığında kira sözleşmesi vardır. ( TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A. Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LEHİNE 99 YIL MÜDDETLE KİRA ŞERHİ

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/12/2026 - 14:18

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 24/12/2026 - 14:18 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/01/2027 - 14:18

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 19/01/2027 - 14:18

08/10/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02567820

#ilan.gov.tr