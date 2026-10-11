T.C.

ANKARA 95. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

DOSYA NO : 2026/228 Esas

KARAR NO : 2026/9

Hakaret suçundan Mahkememizin yetkisizliğine dair verilen yukarıda esas ve karar numarası yazılı 27/08/2026 tarihli ilamı ile, Selim ve Sürmi oğlu, 01/04/1992 doğumlu, Hakkari, Şemdinli, Öveç mah/köy nüfusuna kayıtlı ADAR ARAS'ın tüm aramalara rağmen bulunamaması nedeniyle tebliğ edilememiştir.

Sanığın tüm aramalara rağmen bulunamaması ve adresinin meçhul kalması nedeniyle, Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 27/08/2026 tarihli gerekçeli kararının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İş bu ilanın bir defaya mahsus olmak üzere Türkiye genelinde tirajı 50.000 üstü olan gazetelerin birinde ve genel internet haber sitesinde ilan edilerek, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra gerekçeli kararın tebliğ edilmiş sayılacağı, bu tarihten itibaren iki hafta içinde Mahkememize verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşuluyla zabıt katibine yapılacak beyanla Ankara Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde itiraz başvurusunda bulunabileceği hususu İLAN OLUNUR. 09/10/2026

Basın No: ILN02567692

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