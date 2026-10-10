T.C. TRABZON 3. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/68 Esas

DAVALI :VAFA MAMMADOVA: Azerbaycan uyruklu, Mirze ve Ruhangız kızı, 19/02/1976 Bilesuvar doğumlu,

Davacı Murat Genç ile davalı Vafa Mammadova arasında mahkememizde görülen boşanma davasında davacı vekili 05/06/2024 tarihli dava dilekçesinde; müvekkili ile davalının 18/08/2023 tarihinde evlendiklerini, müşterek çocukları bulunmadığı, ortak bir hayat sürdürebilmesininimkansız olması nedeniyle evlilik birliği temelinden sarsıldığı, bu nedenlerle boşanmalarına karar verilmesini talep etmiştir.



Mahkememizce davalıya dava dilekçesinde belirtilen adresine yurt dışı tebligat çıkarılmış, ancak netice alınamamış olmakla; T.K 'nun 28-31 maddeleri uyarınca dava dilekçesinin ilanen tebliğine, ilandan itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına ve bu tarihten sonra 2 hafta içerisinde cevap, delil ve tanıklarını sunmasına, aksi halde HMK 128 maddesi uyarınca dava dilekçesinde ileri sürülen hususların inkar edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02566597

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