T.C. İSTANBUL 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2022/38 Esas

DAVALI: AHMET AKAR

Davacı Müflis Asya Katılım Bankası A.Ş. tarafından davalı Ahmet AKAR aleyhine, davacının uğramış olduğu zararın tahsili talebi ile tazminat davası açılmıştır.

Bilirkişi kurulu raporu davalıya normal yoldan tebliğ edilememiştir. Bilirkişi kurulunun 25/05/2026 tarihli bilirkişi raporunda özetle; ''Dava ve talep konusu tutar, 24.04.2012 tarih KFD- 21- 002- 12- 000010proje numaralı kredinin ödeme planına göre tahsil edilemeyen son 3 taksit tutarları toplamı 28.201,07 EUR olduğu, bu tutarın banka zararı olarak kabul edilmesi gerektiği, anılan zarardan yukarıda yer alan davalılar Ahmet Akar ve Abdullah Çelik'in müteselsilen sorumlu olmaları gerektiği, yönünde tespit ve kanaatlerini açıklamışlardır.'' Bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz edilmediği taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ilanen ihtar ve tebliğ olunur. 05/10/2026

Basın No: ILN02566588

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