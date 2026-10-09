SİVAS 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. SİVAS 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/298 - 2026/299 - 2026/300 - 2026/301 - 2026/302 - 2026/303 - 2026/304 - 2026/305 - 2026/306 - 2026/307 - 2026/308 - 2026/309 - 2026/310 - 2026/311 - 2026/312 - 2026/313 - 2026/314 - 2026/315 - 2026/316 - 2026/317 - 2026/318 - 2026/319 - 2026/320 - 2026/321 - 2026/322 - 2026/323 - 2026/324 - 2026/325 - 2026/326 - 2026/327 - 2026/328 - 2026/329 - 2026/330 - 2026/331 - 2026/332 - 2026/333 - 2026/334 - 2026/335 - 2026/336 - 2026/337 - 2026/338 - 2026/339 - 2026/340 - 2026/341 - 2026/342 - 2026/343 - 2026/344 - 2026/345 - 2026/346 - 2026/347 - 2026/348

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından davalılar aleyhine açılan ve aşağıda esas numaraları yazılı bulunan Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescili davasında;

Aşağıda esas numaraları, tapu kayıtları ve malikleri yazılı bulunan taşınmazların belirtilen kısımlarının 2942 sayılı kamulaştırma kanununun 10.maddesi uyarınca kamulaştırılmasına karar verildiğinden, taşınmazların kamulaştırma bedelinin tespiti ve idare adına tescili için dava açılmış olup, ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabilecektir, açılacak davalarda husumet TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ adına yöneltilecektir. 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptali davası açıp ve yürütmenin durdurulması kararının alındığı belgelendirilmediği takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek ve mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ adına tescil edilecektir. Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli hak sahipleri adına Sivas Ziraat Bankasına yatırılacaktır. 2026/298 - 2026/299 - 2026/300 - 2026/301 - 2026/302 - 2026/303 - 2026/304 - 2026/305 - 2026/306 - 2026/307 - 2026/308 - 2026/309 - 2026/310 - 2026/311 - 2026/312 - 2026/313 - 2026/314 - 2026/315 - 2026/316 - 2026/317 - 2026/318 - 2026/319 - 2026/320 - 2026/321 - 2026/322 - 2026/323 - 2026/324 - 2026/325 - 2026/326 - 2026/327 - 2026/328 - 2026/329 - 2026/330 - 2026/331 - 2026/332 - 2026/333 - 2026/334 - 2026/335 - 2026/336 - 2026/337 - 2026/338 - 2026/339 - 2026/340 - 2026/341 - 2026/342 - 2026/343 - 2026/344 - 2026/345 - 2026/346 - 2026/347 - 2026/348 Esas numaraları yazılı davaların duruşması 19/11/2026 günü saat 09:00'dan itibaren, Sivas 5.Asliye Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda yapılacak, davalıların davayı bizzat takip etmesi veya vekili aracılığıyla kendisini temsil etmesi, aksi takdirde yokluğunda yargılama yapılarak karar verileceği ve 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 8. maddesine göre davalı ile anlaşma sağlanamadığından aynı kanunun 10. maddesine göre dava açıldığı hususu ilanen tebliğ olunur.

Esas-Tapu kaydı:

2026/298:Sivas ili, Hafik ilçesi, Bakımlı köyü, 124 ada 6 parsel

2026/299: Sivas ili, Hafik ilçesi, İnandık köyü, 103 ada 9 parsel

2026/300: Sivas ili, Hafik ilçesi, Kızılören köyü, 108 ada 14 parsel

2026/301: Sivas ili, Hafik ilçesi, Kızılören köyü, 108 ada 16 parsel

2026/302: Sivas ili, Hafik ilçesi, Bakımlı köyü, 114 ada 10 parsel

2026/303: Sivas ili, Hafik ilçesi, Bakımlı köyü, 114 ada 9 parsel

2026/304: Sivas ili, Hafik ilçesi, Bakımlı köyü, 114 ada 7 parsel

2026/305: Sivas ili, Hafik ilçesi, Bakımlı köyü, 113 ada 11 parsel

2026/306: Sivas ili, Hafik ilçesi, Bakımlı köyü, 111 ada 49 parsel

2026/307:Sivas ili, Hafik ilçesi, Bakımlı köyü, 111 ada 54 parsel

2026/308:Sivas ili, Hafik ilçesi, Bakımlı köyü, 111 ada 55 parsel

2026/309: Sivas ili, Hafik ilçesi, Bakımlı köyü, 111 ada 64 parsel

2026/310:Sivas ili, Hafik ilçesi, Bakımlı köyü, 111 ada 138 parsel

2026/311:Sivas ili, Hafik ilçesi, Bakımlı köyü, 124 ada 31 parsel

2026/312:Sivas ili, Hafik ilçesi, Bakımlı köyü, 124 ada 27 parsel

2026/313: Sivas ili, Hafik ilçesi, Bakımlı köyü, 124 ada 33 parsel

2026/314: Sivas ili, Hafik ilçesi, Bakımlı köyü, 124 ada 7 parsel

2026/315:Sivas ili, Hafik ilçesi, Bakımlı köyü, 124 ada 2 parsel

2026/316:Sivas ili, Hafik ilçesi, Bakımlı köyü, 117 ada 5 parsel

2026/317: Sivas ili, Hafik ilçesi, Bakımlı köyü, 117 ada 64 parsel

2026/318: Sivas ili, Hafik ilçesi, Bakımlı köyü, 117 ada 69 parsel

2026/319:Sivas ili, Hafik ilçesi, Bakımlı köyü, 117 ada 70 parsel

2026/320: Sivas ili, Hafik ilçesi, Celalli köyü, 117 ada 253 parsel

2026/321: Sivas ili, Hafik ilçesi, Celalli köyü, 117 ada 458 parsel

2026/322:Sivas ili, Hafik ilçesi, Celalli köyü, 117 ada 490 parsel

2026/323:Sivas ili, Hafik ilçesi, Celalli köyü, 117 ada 494 parsel

2026/324: Sivas ili, Hafik ilçesi, Celalli köyü, 117 ada 489 ve 6 parsel

2026/325:Sivas ili, Hafik ilçesi, Celalli köyü, 117 ada 474 parsel

2026/326: Sivas ili, Hafik ilçesi, Celalli köyü, 117 ada 282 parsel

2026/327: Sivas ili, Hafik ilçesi, Celalli köyü, 117 ada 456 parsel

2026/328: Sivas ili, Hafik ilçesi, Celalli köyü, 117 ada 504 parsel

2026/329:Sivas ili, Hafik ilçesi, Celalli köyü, 117 ada 291 parsel

2026/330: Sivas ili, Hafik ilçesi, Celalli köyü, 117 ada 303 parsel

2026/331: Sivas ili, Hafik ilçesi, Celalli köyü, 117 ada 302 parsel

2026/332: Sivas ili, Hafik ilçesi, Celalli köyü, 117 ada 11 parsel

2026/333: Sivas ili, Hafik ilçesi, Celalli köyü, 117 ada 12 parsel

2026/334:Sivas ili, Hafik ilçesi, Celalli köyü, 113 ada 1 parsel

2026/335:Sivas ili, Hafik ilçesi, Bakımlı köyü, 117 ada 31 parsel

2026/336: Sivas ili, Hafik ilçesi, Bakımlı köyü, 117 ada 38 parsel

2026/337:Sivas ili, Hafik ilçesi, Süleymaniye köyü, 101 ada 25 ve 24 parsel

2026/338:Sivas ili, Hafik ilçesi, Süleymaniye köyü, 101 ada 22 parsel

2026/339:Sivas ili, Hafik ilçesi, Süleymaniye köyü, 101 ada 18 parsel

2026/340: Sivas ili, Hafik ilçesi, Süleymaniye köyü, 102 ada 37 parsel

2026/341: Sivas ili, Hafik ilçesi, Süleymaniye köyü, 102 ada 34 parsel

2026/342:Sivas ili, Hafik ilçesi, Süleymaniye köyü, 102 ada 32 parsel

2026/343:Sivas ili, Hafik ilçesi, Süleymaniye köyü, 102 ada 30 parsel

2026/344: Sivas ili, Hafik ilçesi, Süleymaniye köyü, 102 ada 69 parsel

2026/345: Sivas ili, Hafik ilçesi, Süleymaniye köyü, 102 ada 22 parsel

2026/346:Sivas ili, Hafik ilçesi, Süleymaniye köyü, 102 ada 8 parsel

2026/347: Sivas ili, Hafik ilçesi, Süleymaniye köyü, 102 ada 7 parsel

2026/348: Sivas ili, Hafik ilçesi, Süleymaniye köyü, 105 ada 6 parsel

Davalılar:

2026/298:Sefa Delibaş, Neslin Aksaç, Oğuzhan Soner Kaşkaya, Serpil Göğgeren, Nevin Yağcı, Rüştü Kaşkaya, Hatice Kaşkaya, Ahmet Turan Kaşkaya

2026/299: Abuzer Ayaztaş, Ali Şer, Aysel Ayaztaş, Aziz Şer, Birsel Aydıner Çınar, Cem Aydıner, Cengiz Aygün, Fadime Aygün, Fadime Şahin, Gönül Aygül, Hatice Aygül, Hüseyin Aygül, İsmail Aydıner, Serap Han, Songül Apaydın, Ümit Ayaztaş, Yazgül Aydıner, Yiğit Kızıltepe, Yeter Şer

2026/300: Ali Gülen, Ali Gülen, Azimet Gülen, Bayram Öztürk, Cemile Gülen, Cennet Gülen Bozkurt, Deniz Duman, Dilfuruz Gülen, Elif Gülen, Erdoğan Özen, Fidan Çelik, Gökhan Ozanoğlu, Hasan Gülen, Hasan Öztürk, Hatun Elmas, Hikmet Gülen, Hüseyin Gülen, İsmail Gülen, Kemal Gülen, Mustafa Gülen, Mustafa Öztürk, Saadet Gülen, Seher Balkış, Satı Öner, Songül Balkı, Şenay Dursun, Telli Tuncer, Vahap Gülen, Yavuz Yıldırım, Yeter Gülen, Yusuf Gülen, Zeki Özen, Zeki Kılınç, Zeynel Gülen, Mehmet Gülen

2026/301: Hurşit Polat

2026/302: Hurşit Polat, Abdullah Demirbaş, Adile Tuğçe Kurt, Ayşe Akbaş, Aytaç Akbaş, Damla Kurt Mutlu, Dilek Kurt, Ebru Akbaş, Esra Öztürk, Fatma Delibaş, Güler Çandır, Gülşen Özfidancı, Gülten Kaba, Halil İbrahim Delibaş, İhsan Delibaş, Kübra Çırçır Duran, Latif Delibaş, Memduha Dağ Delibaş, Muhammet Çelik, Muhammet Çırçır, Murat Akbaş, Mustafa Çelik, Muteber Kaya, Nebahat Özsever, Nevzat Delibaş, Nimetullah Turan Akbaş, Nurettin Gül, Nurten Gül, Özhan Roth, Reşat Oğuz Akbaş, Ruhsat Altınay, Selda Akbaş, Serap Akbaş, Yasin Çırçır, Yeşim Akbaş, Saliha Akbaş

2026/303: Hatice Kaşkaya, Nesrin Aksaç, Nevin Yağcı, Oğuzhan Soner Kaşkaya, Rüştü Kaşkaya, Sefa Delibaş, Serpil Gögeren, Ahmet Turan Kaşkaya

2026/304: Hatice Kaşkaya, Nesrin Aksaç, Nevin Yağcı, Oğuzhan Soner Kaşkaya, Rüştü Kaşkaya, Sefa Delibaş, Serpil Gögeren, Ahmet Turan Kaşkaya

2026/305: Raşan Kaya Güler, Sema Bıyık, Sibel Aydın, Şefika Kazman, Şerife Kaya, Şükran Demir, Hasan Kaya, Yakup Kaya

2026/306: Abdullah Delibaş, Güleser Gürkan, Gülesti Gündüz, Mevlüde Delibaş, Naim Delibaş, Sümeyye Karataş, Şerife Kaya, Şuran Oğuzkan

2026/307: Dursun Turan

2026/308: Hurşit Polat, Abdullah Demirbaş, Adile Tuğçe Kurt, Ayşe Akbaş, Aytaç Akbaş, Damla Kurt Mutlu, Dilek Kurt, Ebru Akbaş, Esra Öztürk, Fatma Delibaş, Güler Çandır, Gülşen Özfidancı, Gülten Kaba, Halil İbrahim Delibaş, İhsan Delibaş, Kübra Çırçır Duran, Latif Delibaş, Memduha Dağ Delibaş, Muhammet Çelik, Muhammet Çırçır, Murat Akbaş, Mustafa Çelik, Muteber Kaya, Nebahat Özsever, Nevzat Delibaş, Nimetullah Turan Akbaş, Nurettin Gül, Nurten Gül, Özhan Roth, Reşat Oğuz Akbaş, Ruhsat Altınay, Selda Akbaş, Serap Akbaş, Yasin Çırçır, Yeşim Akbaş, Saliha Akbaş

2026/309: Adem Çelik

2026/310:Hatice Kaşkaya, Nesrin Aksaç, Nevin Yağcı, Oğuzhan Soner Kaşkaya, Rüştü Kaşkaya, Sefa Delibaş, Serpil Gögeren, Ahmet Turan Kaşkaya

2026/311: Dursun Yıldız, Ekrem Yıldız, Metin Yıldız, Niyazi Yıldız, Osman Yıldız, Soner Yıldız

2026/312:Ayşe Mert, Dursun Turan, Mehrinaz Durna, Ahmet Burhan Turan

2026/313: Cengiz Çelik

2026/314: Mustafa Çelik

2026/315: Halil Demir

2026/316:Nurettin Çelik

2026/317: Ebubekir Çelik

2026/318: Rahmi Çevik

2026/319:Hatice Kaşkaya, Nesrin Aksaç, Nevin Yağcı, Oğuzhan Soner Kaşkaya, Rüştü Kaşkaya, Sefa Delibaş, Serpil Gögeren, Ahmet Turan Kaşkaya

2026/320: Aykut Kuruçay, Fatih Kuruçay, Hülya Uslu, Sebahattin Kuruçay, Serdal Kuruçay, Serkan Kuruçay, Yakup Kuruçay

2026/321: Mehmet Kabaktepe

2026/322:Abdurrahman Reyhan, Abuzer Çağlayan, Ali Reyhan, Aysel Aksoy, Aysel Yalçın, Burcu Şelte, Cemile Demir, Cengiz Çelik, Ebubekir Reyhan, Emre Çağlayan, Enes Çağaç, Erhan Çağlayan, Eşe Kaya, Fatma Çağlayan Girgin, Fatma Öger, Fikriye Çağaç, Gülbeyez Reyhan, Gülcan Ay, Gülsüm Çağlayan, Hanifi Ağbaba, Hüseyin Reyhan, İdris Reyhan, İfakat Sarıtaş, İlker Sarıtaş, İslam Çağaç, Mahmut Çağaç, Mahmut Öger, Meryem Polat, Mustafa Reyhan, Müslüm Reyhan, Ömer Sarıtaş, Ömer Çağatay Sarıtaş, Rahman Ali Çağaç, Saadet Akdoğan, Salime Camcı, Sema Çölaşan, Şemsi Özkan, Şengül Çelik, Teslime Reyhan, Ünzile Çağaç, Yüksel Çağlayan, Zöhre Doğan, Ahmet Sarıtaş, Elife Çağlagan, Hanife Sarıtaş, Havva Doğan, Yakup Sarıtaş, Yusuf Çağlagan

2026/323:Abdullah Bahar, Ali İhsan Bahar, Dilek Çelikel, Ercan Bahar, Hakan Bahar, Merve Büyükçongar, Selahattin Bahar, Hatem Bahar, Hüsne Özkan

2026/324: Feride Çağlayan, Fatma Çağlayan, Hanife Aynur Çağlayan, Muhteber Çağlayan, Nazile Cebeci,, Ömer Osman Çağlayan, Öznür Cöne

2026/325:Anşa Doğan, Aydın Yıldırım, Ayşe Çirci, Döndü Demirbaş, Emine Özdemir, İbrahim Yıldırım, Meliha Uzun, Melike Küçükönder, Merve Macit, Meryem Doğan, Mısra Yavuz, Mustafa Yanık, Necip Demirbaş, Sadet Yaman, Selçuk Yıldırım, Umut Yıldırım, Nazile Yıldırım

2026/326: Burcu Şelte, Hatice Özsever, İfakat Sarıtaş, İlker Sarıtaş, Ömer Sarıtaş, Ömer Çağatay Sarıtaş, Ahmet sarıtaş, Yakup Sarıtaş

2026/327: Emine Camcı

2026/328: Cemile Doğruyol, Emine Tabur, Halil İbrahim Türker, Kemal Türker, Mevlüde Elmalı, Mevlüde Esen, Nazife Türker, Osman Elmalı, Ömer Elmalı, Sabire Elma, Turan Elmalı, Yakup Elmalı, Zübeyde Kırankaya

2026/329:Burcak Aydın, Burhanettin Dilmen, Cengiz Dilmen, Engin Dilmen, Erhan Dilmen, Gönül Önal Günaydın, Güldane Dilmen, Hamdi Dilmen, Hatice Yurtsever, İmmihan Coşkun, Mader Yeşiltaş, Muhammet Dilmen, Murat Önal, Neriman NDilmen, Neriman Oğuz, Osman Dilmen, Osman Dilmen, Rahime Cebeci, Şakir Dilmen, Şefika Tabur, Şevket Dilmen

2026/330: Abdurrahman Reyhan, Abuzer Çağlayan, Ali Reyhan, Aysel Aksoy, Aysel Yalçın, Burcu Şelte, Cemile Demir, Cengiz Çelik, Ebubekir Reyhan, Emre Çağlayan, Enes Çağaç, Erhan Çağlayan, Eşe Kaya, Fatma Çağlayan Girgin, Fatma Öger, Fikriye Çağaç, Gülbeyez Reyhan, Gülcan Ay, Gülsüm Çağlayan, Hanifi Ağbaba, Hüseyin Reyhan, İdris Reyhan, İfakat Sarıtaş, İlker Sarıtaş, İslam Çağaç, Mahmut Çağaç, Mahmut Öger, Meryem Polat, Mustafa Reyhan, Müslüm Reyhan, Ömer Sarıtaş, Ömer Çağatay Sarıtaş, Rahman Ali Çağaç, Saadet Akdoğan, Salime Camcı, Sema Çölaşan, Şemsi Özkan, Şengül Çelik, Teslime Reyhan, Ünzile Çağaç, Yüksel Çağlayan, Zöhre Doğan, Ahmet Sarıtaş, Elife Çağlagan, Hanife Sarıtaş, Havva Doğan, Yakup Sarıtaş, Yusuf Çağlagan

2026/331: Ali Osman Yalçın

2026/332: Ahmet Buz, Fatma Şeremet, Hafıza Şeremet, Mehmet Aşıtepe, Mehmet Buz, Mevlüde Karakaş, Nimet Uzun, Nurdane Aşıtepe, Sultan Aşıtepe, Züleyha Atlı, Mehmet Ali Şeremet, Seyit Ahmet Şeremet

2026/333: Halil İbrahim Türker, Kemal Türker, Mevlüde Esen, Sabire Elma

2026/334:Bekir Dilmen

2026/335:Raşhan Kaya Güler, Sema Bıyık, Sibel Aydın, Şefika Kazma, Şerife Kaya, Şükran Demir, Hasan Kaya, Yakup Kaya

2026/336: Abdullah Demirbaş, Adile Tuğçe Kurt, Ayşe Akbaş, Aytaç Akbaş, Damla Kurt Mutlu, Dilek Kurt, Ebru Akbaş, Esra Öztürk, Fatma Delibaş, Güler Çandır, Gülşen Özfidancı, Gülten Kaba, Halil İbrahim Delibaş, İhsan Delibaş, Kübra Çırçır Duran, Latif Delibaş, Memduha Dağ Delibaş, Muhammet Çelik, Muhammet Çırçır, Murat Akbaş, Mustafa Çelik, Muteber Kaya, Nebahat Özsever, Nevzat Delibaş, Nimetullah Turan Akbaş, Nurettin Gül, Nurten Gül, Özhan Roth, Reşat Oğuz Akbaş, Ruhsat Altınay, Selda Akbaş, Serap Akbaş, Yasin Çırçır, Yeşim Akbaş, Saliha Akbaş

2026/337:Ahmet Turan Demir, Fatma Budak, İmmühan Güneş

2026/338:Hıdır Elmalı

2026/339:İsmail Kavak

2026/340: Musa Yarım

2026/341: Mahmut Demir

2026/342: Ali Demir

2026/343:Ali Çakır, Deniz Çakır, Yeliz Salman, Zekiye Sumer

2026/344: Musa Duğan

2026/345: Çeşminaz Erdoğan, Durmuş Aktepe, Lütfi Aktepe, Medine Erdoğan, Nadir Aktepe, Nihat Erdoğan, Yeter Yarım, Hanım Subaşı, Seyit Taşlıyurt

2026/346:Hasan Çelik

2026/347: Hasan Çelik

2026/348: Arif Yerli, Garip Yerli

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ve 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28. Maddesi uyarınca ilanen tebliğ olunur. 06/10/2026

Basın No: ILN02565854

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