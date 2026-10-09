BAKIRKÖY 12. SULH HUKUK MAHKEMESİ

T.C. BAKIRKÖY 12. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/719 Esas

DAVALI : GÜLAY YÖNAÇ - 23191749770, ELAZIĞ ili, MERKEZ ilçesi, ULUKENT mah/köy, 157 Cilt, 90 Aile sıra no, 46 sırada nüfusa kayıtlı, İSMAİL ve KADRİYE oğlu/kızı, 04/05/1948 dogumlu,

Mahkememizde görülen " Zeytinburnu İlçesi, Kazlıçeşme Mahallesi, 1990 ada, 201 parsel, A Blok, 4 ve 10 numaralı bağımsız bölüm sayılı " taşınmazların ortaklığının satış suretiyle giderilmesi talepli davası nedeniyle;

Mahkememizce 23191749770 T.C. kimlik numaralı, 04/05/1948 doğumlu İsmail ve Kadriye 'den olma Gülay YÖNAÇ'ın yurtiçi ve yurtdışı adreslerine tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığında duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 27/10/2026 günü saat: 13:50'de duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği hususunun davalı Gülay YÖNAÇ'a ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02565974

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