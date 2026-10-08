T.C. SİVAS 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2023/1970 Esas 02.04.2026

İLAN

Mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın giderilmesi davası nedeniyle;

"Davanın KABULÜ ile,

1-) Sivas İli Merkez İlçesi Hanlı Mah. Köyönü Mevkii 252 ada 6 Parselde bulunan taşınmaz ile Sivas İli Merkez İlçesi Hanlı Mah. Ağılaltı Mevkii 243 Ada 197 Parsel sayılı taşınmazların üzerindeki yükümlülükleri ile birlikte, UMUMA YÖNELİK GENEL AÇIK ARTTIRMA SURETİ İLE SATILARAK ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİNE,

2-)Satış memuru olarak Sivas Satış Müdürlüğünün GÖREVLENDİRİLMESİNE,

3-)Satış bedelinin tapu kaydı ve veraset ilamlarındaki hisseleri uyarınca paydaşlara DAĞITILMASINA,

4-)Peşin harcın mahsubu ile satış bedeli üzerinden hesaplanacak % 011,38 (binde 11,38 ) nisbetindeki harcın, hissedarlardan hisseleri oranında tahsili ile hazineye irad kaydına,

Dair verilen karar davacı vekilinin yüzüne karşı, gerekçeli kararın tebliğden itibaren iki hafta içerisinde Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi'ne istinaf yasa yolu açık olmak üzere karar verildi." karar Sevim VEREP'e tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

DAVALI : SEVİM VEREP - 38644509740

Basın No: ILN02564439

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