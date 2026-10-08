PASİNLER CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI HAZIRLIK BÜROSU

T.C. PASİNLER CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

Hazırlık Numarası : 2026/712 Soruşturma

02/10/2026

İHTARNAME



27/08/2025 tarihli olayda ele geçirilen 240 paket bandrolsüz sigaranın gümrüklenmiş değeri 21.604,46 TL'dir. 5607 sayılı Kanun'un 5/2. Maddesi uyarınca bu değerin iki katı olan 43.208,92 TL'yi Devlet Hazinesine soruşturma sona erinceye kadar ödemeniz halinde verilecek ceza 1/2; kovuşturmada hüküm verilinceye kadar ödemeniz halinde 1/3 oranında indirilir. Kanun'un 5/3. Maddesi gereğince bu hüküm mükerrirlere ve örgüt faaliyet kapsamında işlenen suçlara uygulanmaz. Ödeme isteğe bağlıdır; yapılmazsa mevcut delillere göre işlem yürütülür. İhtar olunur.



ŞÜPHELİ : ABOLFAZL ROSTAMI, VALIOğlu RAQAYYE'den olma, 1992 doğumlu, İRAN ili,ilçesi,köy/mahallesi,cilt,aile sıra no,sıra no'da nüfusa kayıtlı ikamet eder.

Basın No: ILN02564323

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