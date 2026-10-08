GÖRELE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. GÖRELE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

KAMULAŞTIRMA KANUNUNUN 10. MADDESİ GEREĞİNCE İLAN TUTANAĞIDIR



Mahkememizin 2026/476 Esas sayılı dosyasının tensip ara kararı gereğince, 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 4650 S.K. ile Değişik 10.maddesine göre, Giresun ili Eynesil ilçesi İshaklı Köyü 177 ada 3 parsel sayılı, taşınmaz maliki Raif CANSIZ olan taşınmazın davacı BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ tarafından 62,98 m2'lik kısmında daimi irtifak hakkı, 32.763 m2'lik kısmında geçici irtifak hakkı kamulaştırılmasına karar verildiği, pazarlıkla satın alınması için anlaşma sağlanamadığından Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Kamulaştırılan kısmın davacı BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ lehine tesciline karar verilmesi istemi ile dava açıldığı, mahkememizce yapılacak yargılama sonunda kamulaştırılan taşınmazın belirlenecek kamulaştırma bedelinin 4650 Sayılı Kanun gereğince saptanmasını müteakip bedelin hak sahipleri adına mahkemece belirlenen Görele Ziraat Bankası Şubesine yatırılmasına ve bedelin yatırılması üzerine de davacı BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ lehine irtifak hakkı tesciline karar verileceği, duruşmanın 14/01/2027 günü saat 09:55'dan itibaren mahkememiz duruşma salonunda yapılacağı hususu 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca İLAN olunur.

Basın No: ILN02564001

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