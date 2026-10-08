GAZİANTEP 15. AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. GAZİANTEP 15. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/160 Esas

DAVALI : HAVLE GARİB

Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Babalık (Babalık Davası) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce adres bilginiz tespit edilememiş olduğundan dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.



GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

1-Dava dilekçesinin HMK'nın 119/b-c-ç-ğ-h bentlerinde düzenlenen zorunlu unsurları içerdiği anlaşılmakla, kabulüne,

2-Davanın SOYBAĞININ REDDİ/BABALIK davası olarak yürütülmesine,

3-Davanın yazılı yargılama usulüne göre yürütülmesine,

4-HMK'nın 122'inci maddesine göre, dava dilekçesi ve eklerinin bir örneğinin davalıya tebliğine, masrafın gider avansından karşılanmasına, davalıya iki haftalık süre içerisinde davaya cevap verebileceğinin ihtarına,

5-Cevap süresi içinde sunulması 129. Maddesinde düzenlenen a, b, c, ç, ğ bendlerindeki zorunlu unsurları içermesi halinde cevap dilekçesi ve eklerinin HMK'nın 126/4'üncü maddesi gereğince davacıya tebliğine, masrafın gider avansından karşılanmasına,

6-Davalının, HMK'nın 129/2'inci maddesine göre, cevap dilekçesinde dayandığı delillerin toplanması hususunun dilekçeler aşamasında tamamlanmasından ve uyuşmazlık konusu vakıalar tespit edildikten sonra celbi hususunun değerlendirilmesine, masrafın gider avansından ya da HMK'nın 324'üncü maddesi gereğince davalı tarafça karşılanacak delil avansından karşılanmasına,

7-Olursa, taraflarca HMK'nın 136'ıncı maddesi gereğince sunulan cevaba cevap ve ikinci cevap dilekçelerinin HMK'nın 136/2'ince maddesi yollamasıyla HMK'nın 122 ve 126/4'üncü maddesi gereğince davacı ve davalıya tebliğine, masrafın gider avansından karşılanmasına,

8-Dilekçeler aşamasının tamamlanmasından sonra, ön inceleme aşamasında HMK'nın 138'inci maddesi gereğince dava şartları ve ilk itirazların dosya üzerinden değerlendirilmesi sonucu nihai bir karar verilemez ise ön inceleme aşamasının duruşmalı yapılarak, duruşma gününün bilahare belirlenmesine ve belirlenen günün taraflara tebliğine, masrafın gider avansından karşılanmasına,

9-Dilekçelerin karşılıklı verilmesinden sonra iddia veya savunma genişletilemeyeceği ve değiştirilemeyeceğinin, iddia ve savunmanın genişletilip değiştirilmesi konusunda ıslah ve karşı tarafın açık muvafakatı hükümleri saklı olduğunun taraflara ihtarına,

10-Tarafların sosyo ekonomik durumlarının tespiti için ilgili kolluğa müzekkere yazılmasına,

11-Tarafların vukuatlı nüfus aile kayıt tablosunun UYAP sistemi üzerinden dosya arasına alınmasına,

12-Tarafların UYAP toplu entegrasyon sorgularının yapılarak dosya arasına alınmasına,

13-Davacıya/Davacı vekiline Davaya konu küçük/küçükler ile anne ... ve biyolojik baba ...'yı anne ve baba'nın resimli kimlik kartı ve 1'er adet vesikalık fotoğraf ile birlikte iş bu tensip zaptının tebliğinden itibaren 1 aylık süre içerisinde DNA testine esas materyallerin alınması için mahkeme kalemine başvurmalarının sağlaması hususunun tebliğ ile ihtarına, ilgililerin mahkeme kaleminde hazır olmaları halinde Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na müzekkere yazılarak davaya konu küçük ... ile .... arasında babalık bağı bulunup bulunmadığı hususunda DNA incelemesi yapılarak rapor düzenlenmesinin istenilmesine,

14-Davacıya DNA örneği alınacak kişi başına rapor ücreti 6.000,00 TL olmak üzere toplam 12.000,00 TL'yi mahkeme veznesine yatırmak üzere 2 haftalık süre verilmesine,

Dosya üzerinden yapılan inceleme sonucu karar verildi.

Basın No: ILN02564882

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