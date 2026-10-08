DİYARBAKIR 4. AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. DİYARBAKIR 4. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/574 Esas

KARAR NO: 2026/245 Karar



Davacı : MUHAMMED YEŞİLKAYA -T.C.N. 18178875498

Davalı : HALİT KAYA -T.C.N.41992080878

Mahkememizde görülmekte olan babalıkdavası nedeniyle;

Davalı Halit Kaya'nın yapılan tüm araştırmalara rağmen adresinin belirlenememiş olması nedeniyle, davalıya ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.

Davacı Muhammed Yeşilkaya tarafından 27/11/2023 tarihindeaçılan davanın konusunun babalık davası olduğu, yapılan yargılama sonucunda;

Davacının davasının kabulü ile; Diyarbakırili, Surilçesi, Kavaklıbağ Mahallesi/Köyü, Cilt No:99, Hane No:10, BSN:16' danüfusa kayıtlı 18178875498 T.C.kimlik numaralı Halit ve Salihe' den olma 02/10/1992 doğumlu davacı Muhammed YEŞİLKAYA'nınbabasınınDiyarbakırili, Surilçesi, Kavaklıbağ Mahallesi/Köyü, Cilt No:99,Hane No:14, BSN:19'da nüfusa kayıtlı 41992080878 T.C.kimlik numaralı Feyzi ve Felek' den olma 01/01/1967 doğumludavalı Halit KAYA olduğunun tespitine"

Dair, kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde mahkemeye, Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi ilgili hukuk dairesine gönderilmek üzere taraf sayısından bir fazla örnek verilecek dilekçe ile istinaf kanun yolu açık olarak, karar verilmiş olup, verilen karar davacı, davacı vekili ve davalı Salihe Yeşilkaya 'nın yüzlerine karşı, davalı Halit Kaya' nın yokluğunda açıkça okunan karar , kendisine gerekçeli karar tebliğ edilemeyen ve tüm araştırmalara rağmen adresi tespit edilemeyen davalıya gerekçeli karar tebliği yerine kaim olmak üzere verilen kararın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ edildiği hususu ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02564192

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