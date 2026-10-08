BURSA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

T.C. BURSA 45. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN



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DOSYA NO : 2025/279 Esas

KARAR NO : 2026/432



Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 17/06/2026 tarihli ilamı ile; Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan TCK 142/2-h maddesi gereğince 4 yıl 2 ay hapis, velayet hak.vesayet veya kayyımlık hizm. men (altsoy) (TCK 53/1-c), infaz süresince kamu hizmetlerinden yasaklılık (TCK 53/1-a,d,e), Mala Zarar Verme suçundan TCK 151/1 maddesi gereğince; 1 yıl 15 gün erteli hapis, velayet hak.vesayet veya kayyımlık hizm. men (altsoy) (TCK 53/1-c), infaz süresince kamu hizmetlerinden yasaklılık (TCK 53/1-a,d,e), İşyeri Dokunulmazlığını İhlal Etme suçundan TCK 116/2 maddesi gereğince; 5 yıl hükmün açıkl. geri bırak. ned. dnt.ser. (CMK 231/8) cezası ile cezalandırılan Nazif ve Selkine oğlu, 25/02/1986 doğumlu, OKTAY PÜREN tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, 2 haftalık süre içerisinde muhatabın karara karşı Bölge Adliye Mahkemesinde kanun yoluna başvurabileceği İstinaf edilmediği takdirde hükmün kesinleşeceği, İLAN OLUNUR.

Basın No: ILN02564352

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