BAKIRKÖY 3. ÇOCUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. BAKIRKÖY 3. ÇOCUK MAHKEMESİ

Esas : 2025/78

Karar : 2026/595



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Başkasına Ait Banka veya Kredi Kartının İzinsiz Kullanılması Suretiyle Yarar Sağlama suçundan Adli Süreçteki Çocuk DYAB TURKMANI hakkında Mahkememiz 30/06/2026 tarih, 2025/78 esas, 2026/595 karar sayılı kararı ile Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına karar verildiği verilen kararın ASÇDYAB TURKMANI'ye kayıtlı bir adresinin bulunmaması nedeni iletebliğ edilememiştir.

1-İşbu ilanın 7201 sayılı Tebliğat Kanunun 28-29 ve müteakip maddeleri uyarıncaYURT GENELİ İLK 5 GAZETEDEN BİRİNDE, İNTERNET HABER SİTESİNDE ve ayrıca BASIN İLAN KURUMU İLAN PORTALINDA İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İKİ HAFTA içerisinde yasa yoluna başvurulmadığı taktirde istinaf hakkından vazgeçmiş sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur.06.10.2026

Basın No: ILN02564415

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