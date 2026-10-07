MİLAS İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MİLAS İCRA DAİRESİ



2026/335 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/335 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.



Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Muğla İl, Milas İlçe, BEYCİLER Mahalle/Köy, ÇÖRTLEN Mevkii, 102 Ada, 147 Parsel, C / ZEMİN+1 /-/ 1 Nolu Bağımsız Bölüm

Adresi : Muğla İli Milas İlçesi Beyciler Mahallesi Çörtlen Mevkii 102 Ada 147 Parsel C Blok Zemin +1 Kat 1 Nolu Bağımsız Bölüm Sayılı Dubleks Mesken Niteliğinde Taşınmaz. Milas / MUĞLA

Yüzölçümü : 2.490,07 m2

Arsa Payı : 1/4

İmar Durumu : Taşınmazın, 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planında ayrık nizam, 2 kat, taks:0,10

kaks:0,20 olmak üzere konut alanı kullanımında kaldığı ve bahsi geçen plan üzerinde herhangi bir sit gösterimi bulunmadığı tespit edilmiştir. Taşınmaz ile ilgili İmar Kanununun 32. ve 42. Maddelerine göre uygulanan herhangi bir işlem dosyasına rastlanılmamıştır. Parsele ait 17.05.2023 tarihli yeni yapı ruhsatı düzenlenmiş ve taşınmazın 2026 yılı 1m2 asgari arsa birim değeri 916,20 TL'dir.

Kıymeti : 11.000.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Kaydındaki gibi olup kaydındaki beyanlar doğrultusunda satılacaktır.



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/01/2027 - 13:31

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Bitiş Tarih ve Saati : 01/02/2027 - 13:31 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/02/2027 - 13:31

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Bitiş Tarih ve Saati : 01/03/2027 - 13:31

05/10/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02564062

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