KOCAELİ 5. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. KOCAELİ 5. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2025/1759 Esas

20.05.2026



Konu : MURAT DOĞAN HAKKINDA İLAN





İ L A N

ŞEHMUS DOĞAN ile mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliği istenilen MURAT DOĞAN'ın gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 20.05.2026



GAİP TC KİMLİK NO : 12467636500

ADI SOYADI : MURAT DOĞAN

BABA ADI : ŞEHMUS

ANA ADI : SUAT

DOĞUM TARİHİ : 01/09/1992

DOĞUM YERİ : İZMİT

İKAMETGAH ADRESİ : Körfez Mah. Şehit Remzi Cad. No: 16İç Kapı No: 2 İzmit / KOCAELİ

Basın No: ILN02563656

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