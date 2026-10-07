KOCAELİ 5. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ
Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
T.C. KOCAELİ 5. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2025/1759 Esas
20.05.2026
Konu : MURAT DOĞAN HAKKINDA İLAN
İ L A N
ŞEHMUS DOĞAN ile mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliği istenilen MURAT DOĞAN'ın gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 20.05.2026
GAİP TC KİMLİK NO : 12467636500
ADI SOYADI : MURAT DOĞAN
BABA ADI : ŞEHMUS
ANA ADI : SUAT
DOĞUM TARİHİ : 01/09/1992
DOĞUM YERİ : İZMİT
İKAMETGAH ADRESİ : Körfez Mah. Şehit Remzi Cad. No: 16İç Kapı No: 2 İzmit / KOCAELİ
Basın No: ILN02563656
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