İSTANBUL SPOR ETKİNLİKLERİ VE İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş

2026 YILI KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLAR VE İLK YARDIM MALZEMELERİ ALIMI İŞİ

2026 YILI KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLAR VE İLKYARDIM MALZEMELERİ ALIMI İŞİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası (İKN):2026/1904055

1- İdarenin

1.1. Adı:İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL SPOR ETKİNLİKLERİ VE İŞLETMECİLİĞİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

1.2. Adresi:Karagümrük Mahallesi Kaleboyu Caddesi No: 111 34080 Karagümrük Fatih/İSTANBUL

1.3. Telefon numarası:(0212) 453 30 00

1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhalenin

2.1. Tarih ve Saati:23.10.2026 - 10:30

2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres:İstanbul Spor Etkinlikleri ve İşletmeciliği Ticaret A.Ş. Genel Müdürlük Toplantı Salonu / Karagümrük Mahallesi Kaleboyu Caddesi No: 111 Fatih - İSTANBUL

3- İhale konusu mal alımının

3.1. Adı:2026 YILI KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLAR VE İLKYARDIM MALZEMELERİ ALIMI İŞİ

3.2. Niteliği, türü ve miktarı:

Toplam 20 kalemden oluşan muhtelif kişisel koruyucu donanımlar ve ilkyardım malzemeleri alımı işidir.

Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer:İhale konusu mallar, İdarenin Karagümrük Mahallesi Kaleboyu Caddesi No: 111 Fatih / İstanbul adresinde bulunan Genel Müdürlük Binası Stok Takip Şefliği deposuna irsaliye ile beraber teslim edilecektir.

3.4. Süresi/teslim tarihi:Teslim Tarihi: Sözleşmeye müteakip (izleyen), en geç 30 (Otuz) Takvim Günüdür. Teknik Şartnamenin "MALZEMELERİN TESLİM ŞARTLARI VE UYULMASI GEREKEN KURALLAR" başlıklı maddelerine istinaden; Yüklenici, sözleşme konusu malzemeleri, sözleşmenin süresi içerisinde nakliyesi kendisine ait olmak üzere, nakliye ve boşaltma için yeterli sayıda kişi ile düzgün ve sağlam bir şekilde, irsaliyesi, faturası, malların (varsa) sertifikası, belgesi, ayrıntılı teknik bilgilerinin yer aldığı katalogları, resimleri ve benzeri tanıtım materyalleri ile birlikte, Teknik Şartnameye uygun, her türlü malzeme ve imalat hatalarından arınmış ve hasarsız olarak, teslim edecektir.

3.5. İşe başlama tarihi:Sözleşmenin imzalanmasını müteakip işe başlanacaktır.

4- Katılım ve yeterlik kriterleri:

4.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:

4.1.1. Teklif mektubu.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.3. Geçici teminat.

4.1.4 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.

4.1.5. İsteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündüğü işlerin listesi

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6- İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10- Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15- Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Basın No: ILN02563315

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