ESKİŞEHİR İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ESKİŞEHİR İCRA DAİRESİ



2025/2755 TLMT.



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/2755 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.



Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NO'LU TAŞINMAZIN



Özellikleri :Satışa konu taşınmaz Eskişehir İl, Tepebaşı İlçe, AŞAĞISÖĞÜTÖNÜ Mahalle/Köy, 3533 Ada, 14 Parsel, B blok : zemin kat ve çatı katı, BBNo: 1 dubleks mesken nitelikli taşınmazın tam hissesi (1/1) Taşınmaz arşiv mimari projesine göre net 171,90 m², brüt 273,00 m² ve ortak alanlar dahil 331,80 m²'dir. Dubleks mesken bodrum, zemin ve çatı katından oluşmaktadır.Bodrum katta bina giriş holü, depo, kapalı otopark, zemin katta 1 oda, salon, mutfak, kiler, banyo ve balkon, çatı katında 3 oda, 3 banyo, giyinme odası ve 2 adet terastan oluşmaktadır.

Adresi : Zincirlikuyu Mah. 8024 Sokak No: 12 Tepebaşı / ESKİŞEHİR

Yüzölçümü : 276,65 m2

Arsa Payı : 1/2

İmar Durumu :1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planında bitişik nizam bir kat (B-1) konut alanına isabet etmektedir.

Kıymeti : 11.500.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/12/2026 - 13:34

Bitiş Tarih ve Saati : 28/12/2026 - 13:34 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/01/2027 - 13:34

Bitiş Tarih ve Saati : 28/01/2027 - 13:34

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02563285

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