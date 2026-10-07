ANKARA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ANKARA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2026/636 ESAS

BİLİRKİŞİ RAPORUNUN İLANEN TEBLİĞİ

DOSYA NO : 2026/636 ESAS

ALACAKLI : TÜRKİYE GARANTİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ,

VEKİLİ : Av. Yusuf Asil Doğruol(TBB No: 76148)

BORÇLU : ERKAN BİRYAN, 383*****208 TC Nolu

Cumhuriyet Mahalle İki Nisan Bulvarı Konutları Sitesi C Blok 56C İç Kapı No: 2 İpekyolu / VAN

BORÇ MİKTARI : 5.573.753,11 TL.

Borçlunun yukarıda yazılı yerleşim yerine 30 günlük icra emri tebliğe gönderilmiş, borçlunun yerleşim yeri adresi YIKIK olduğundan bahisle icra emri bila tebliğ iade edilmiştir. Yapılan incelemede mernis adres kaydı olmadığı görülmüştür. yapılan araştırmada borçlunun tebligata yarar yerleşim yeri tespit edilemediğinden icra emrinin ilanen tebliğine karar verilmiş, Örnek 6 İcra Emri ilanen tebliğ işlemi olarak yapılmıştır. Bu sefer müdürlüğümüz dosyasından hazırlanan ve Borçlu Erkan BİRYAN adına kayıtlı ve ipotekli;

Samsun İli, Yakakent İlçesi, Merkez Mahallesi, tapuda 474 ada, 13 parsel no ile kayıtlı 'Arsa' vasıflı ana taşınmaz yönünden : Binanın İncelenmesi: Kıymet takdiri konusu 3. Kat 8 Nolu bağımsız bölümün içerisinde yer aldığı binada kat irtifakı kurulmuştur. Bina, Zemin Kat, 1. Normal Kat, 2. Normal Kat, 3. Normal Kat ve 4. Normal Kat olmak üzere 5 (Beş) katlı olup, her katta 2'şer adet olmak üzere toplamda mesken nitelikli 10 adet bağımsız bölümden müteşekkildir. Binanın dış cephesi sıvalıdır ve boyalıdır. Alüminyum doğrama ve camlı giriş kapısı bulunmaktadır. Asansörlüdür. Basamakları mermer kaplanmış ve alüminyum doğrama korkulukları bulunan merdiveni bulunmaktadır. Çatılı olan binanın giriş kısmında araç otoparkı imkanı bulunmaktadır. 2.4. Kıymet Takdiri Konusu A-Blok, 3. Kat, 8 Nolu Bağımsız Bölümün İncelenmesi: Bağımsız bölüm mesken olarak kullanılmaktadır. Standart malzemeler kullanılarak inşa edilmiştir. Giriş kapısı çeliktir. Duvarları ve tavanı boyalıdır. Tavanlarında alçıpan figürler bulunmaktadır. Odalarının yerleri ahşap laminat parke ile mutfak, WC, banyo ve balkon gibi ıslak hacimli kısımlarının yerleri ise seramik kaplıdır. İç kapıları ve kasaları ahşap doğramadır. Mutfak dolapları modifiye ahşap olup, granit mutfak tezgahı bulunmaktadır. Tezgah ile dolap arasında kalan kısımda alın seramiği döşenmiştir. WC ve banyosunda vitrifiye ürünler ve duvara ankrajlanmış mobilyalar yer almaktadır. Banyosunda duş kabini bulunmaktadır. Balkonlarında parapet duvar üzerinde alüminyum doğrama korkuluklar bulunmaktadır.

SONUÇ ve KANAAT: Samsun İli, Yakakent İlçesi, Merkez Mahallesi, tapuda 474 ada, 13 parsel no ile kayıtlı 'Arsa' vasıflı ana taşınmazın üzerinde yer alan A- Blok, 3. Kat, 8 nolu bağımsız bölümün TAM hisse payıyla Erkan BİRYAN (İsmail Oğlu) adına kayıtlı olduğu tespit edilmiştir. Kıymet takdiri konusu Samsun İli, Yakakent İlçesi, Merkez Mahallesi, tapuda 474 ada, 13 parsel numarada kayıtlı A- Blok, 3. Kat, 8 nolu bağımsız bölümün keşif tarihi itibarıyle değeri 2.271.090,00 TL.'dır. Borçlu Erkan BİRYAN'ın taşınmazda TAM hisse oranı ile malik olduğu dikkate alındığında, keşif tarihinde (10/07/2026) hissesine düşen tutar 2.271.090,00 TL. olarak tespit edilmiş olup, bilirkişi raporunun Borçlu Erkan BİRYAN'a ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Bilirkişi raporuna karşı gazete ile neşir tarihinden itibaren kanuni süre olan 7 güne 15 gün ilavesi ile 22 gün içinde, İİK.'nun 128/a. Maddesi gereğince müdürlüğümüzün bağlı bulunduğu icra mahkemesinde şikayette bulunabilirler. Bu süre içinde müdürlüğümüzce yapılan kıymet takdiri işlemine karşı herhangi bir şikayette bulunulmaması halinde ise bilirkişi raporunun yukarıda belirtilen borçlu yönünden kesinleşeceği hususu ilanen tebliğ ve ihtar olunur.

Basın No: ILN02563802

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