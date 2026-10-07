ANKARA 2. TÜKETİCİ MAHKEMESİ

T.C. ANKARA 2. TÜKETİCİ MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/525 Esas

DAVALI : TAMER AKÇA Yıldırım Beyazıt Mahallesi, Cırlavuk Sok. 1/1/Taksi Durağı Melikgazi/Kayseri Melikgazi/ KAYSERİ

Davacı Gelecek Varlık A. Ş. tarafından aleyhinize açılan İtirazın İptali davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce tüm aramalara rağmen ikametgah, mesken ve işyeri adresiniz tespit edilemediğinden "dava dilekçesinin ve duruşma gününün" Tebligat Kanunu'nun 28. ve devamı maddeleri gereğince ilanen tebliğine karar verilmiş olup,

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; Temlik öncesi alacaklı HSBC Bank A.Şile davalı arasında imzalanan kredi kartı sözleşmesine göre davalıya 5521-4350-0487-6634 numaralı kredi kartı tahsis edildiğini, kredi kartı borcunun ödenmemesi üzerine bu durumun davalıya ihtaren bildirildiğini, kredi kartı borcunun ödenmemesi üzerine temlik öncesi alacaklı HSBC Bank A.Ş tarafından borçlu aleyhine Ankara (kapatılan ) 23. İcra Müdürlüğü' nün 2015/15550 esas sayılı dosyası ile icra takibine geçildiğini, Ankara 23. İcra Müdürlüğü nün kapatılması sonrasında davaya konu icra dosyası Ankara 3. Genel İcra Dairesi' nin 2023/95330 esas sayılı dosya numarasını aldığını, gönderilen ödeme emrinin tebliği sonrasında borçlu/davalı Tamer AKÇA vekili tarafından icra dosyasına süresinde itiraz dilekçesi sunduğunu davalının haksız itirazı neticesinde takibin durdurulmasına neden olduğunu belirterek, haksız ve hukuki mesnetten yoksun itirazların iptali ile icra dosyasındaki takibin devamına, davalı aleyhine icra takibi tarihinden itibaren sözleşme hükümlerine dayalı faiz işletilmesine, borçlunun itiraz ettiği miktarın %20'sinden aşağı olmamak kaydı ile icra inkar tazminatına mahkum edilmesine, yargılama giderleri ve avukatlık ücretinin davalıya tahmiline karar verilmesini talep etmiştir.

Mahkememiz dosyasının duruşma gününün 14.01.2027 saat 14:15 olduğu,

Dava dilekçesinin tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde cevap dilekçesi verebileceğiniz, HMK 139 md. uyarınca sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edilemeyeceği, davetiyenin tebliğinden itibaren 2 haftalık kesin süre içinde dilekçede gösterilen ancak henüz sunulmayan belgeleri Mahkemeye sunmanız veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklama yapmanız, bu hususların verilen süre içinde yerine getirilmemesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınıza karar verileceği, Tebligat Kanunu'nun 31. Maddesi gereğince ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra dava dilekçesinin ve duruşma gününün tarafınıza tebliğ edilmiş sayılacağı hususu İLANEN TEBLİĞ olunur.

Basın No: ILN02563592

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