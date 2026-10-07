ADANA 9. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. ADANA 9. SULH HUKUK MAHKEMESİ



Sayı : 2026/706 Esas

Konu : Gaiplik ilanı



İ L A N

Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen MAZLUM DURAN'ın kayıp olması nedeniyle ilan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde adı geçenin sağ ya da ölü olduğunu bilenlerin (M.K'nun 33 Maddesine göre) Mahkememizin 2026/706 Esas sayılı dosyasına başvurarak mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.



GAİP : MAZLUM DURAN - 52321755572 Ova Mah. 44128 Sk. No:3 . Seyhan/ ADANA

ŞIRNAK ili, MERKEZ ilçesi, İNCELER mah/köy, 23 Cilt, 17 Aile sıra no, 25 sırada nüfusa kayıtlı, SÜLEYMAN ve SAKİNE oğlu/kızı, 11/10/1986 dogumlu,

Basın No: ILN02564042

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