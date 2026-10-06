BİNGÖL 4. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

BİNGÖL 4.ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN



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ESAS NO: 2026/491

KARAR NO: 2026/375



Sanık AİWAZKHAN GOOLWERİN ve FARİDULLAH HAMRAZ hakkında Resmi Belgede Sahtecilik suçundan mahkememizce yapılan yargılama sonucunda; Sanıklar hakkında davada Erzurum Nöbetçi Asliye ceza Mahkemesine YETKİSİZLİK kararı verildiği, sanıkların tüm aramalara rağmen ulaşılmamış olup iş bu gerekçeli kararın ilan tarihinden itibaren İKİ HAFTA sonra sanıklara tebliğ yapılmış sayılacaktır. Sanıkların İKİ HAFTA yasal süre içerisinde mahkememize vereceği veya bulunduğu yerde Asliye Ceza Mahkemesi aracılığı ile mahkememize göndereceği dilekçe veya Hakim tarafından onaylanmak ve tutanağa geçirilmek koşulu ile Bingöl1.Ağır Ceza Mahkemesine İTİRAZ yoluna başvurabileceği, hususu adresi meçhul olan sanıklara ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02562279

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